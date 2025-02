Festa de Iemanjá é oportunidade de faturamento no comércio de rua

Marta Norberto - Foto: Azure Araújo / AG. A TARDE

O dia de Iemanjá, comemorado neste domingo, 2, também é oportunidade para quem trabalha com o comércio de rua. E em data marcada por tradições históricas, a de ofertar flores para a Rainha do Mar também garante uma renda para os baianos que atuam no setor.

Marta Norberto, baiana de acarajé e vendedora de flores, conta que a Festa de Iemanjá é oportunidade de garantir uma renda extra para a família. Ela ainda relata que a devoção coma mãe dos orixás.

"Ela [Iemanjá] me ajuda na conquista de vários objetivos, na garantia da saúde dos meus familiares, no pão que levo para a mesa de casa. E a renda com a venda garante três meses de acréscimo de dinheiro para o lar", diz Marta.

O vendedor ambulante Anthony Merçes, que foi para a celebração de Iemanjá vender bebidas, a exemplo de água e cerveja, conta que a renda ajuda a pagar as contas: a exemplo de água, luz e aluguel, durante dois a três meses.

"Venho vender aqui há cinco anos. E a expectativa são boas, espero vender todos os meus produtos. Nos outros dias, sem ser o da Festa, a gente segue como ambulante, vende em outros bairros de Salvador, a exemplo de Barra, Ondina, em especial no período de Carnaval", conclui Anthony.