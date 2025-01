Anitta sobre críticas aos convidados do seu ensaio: “Falta de senso”

Anitta rebateu as críticas feitas por alguns fãs - Foto: Vinicius Viana | Ag. A TARDE

Sem papas na língua, Anitta rebateu as críticas feitas por alguns fãs sobre os artistas convidados para participações especiais no seu ensaio, realizado neste sábado, 18, no Centro de Convenções de Salvador. A funkeira convidou Zé Vaqueiro, Rogerinho e J. Eskine.

Questionada pelo Portal MASSA! sobre o assunto, a artista disse que as pessoas precisam ter educação. “Eu que reclamo com quem reclama dos convidados. Acho que as pessoas têm que ter educação, tem que ter senso. Quando vamos na casa de alguém a gente não fica reclamando da mobília, não fica falando mal da decoração. A gente aproveita o que tem. Alguém te oferece uma comida e você vai reclamar? Eu acho isso. Eu sou muito grata pelas participações que vai ter”, iniciou.

Anitta aproveitou para explicar como funciona o critério para escolha dos convidados. “Gente, todo ano, é critério é quem tem agenda. A gente chama várias pessoas que eu gosto e que eu admiro. Quem pode e tem agenda vem e quem não tem, não vem”, disse.

A cantora completou: “Mas aqui o show é da Anitta, os convidados vêm para curtir junto comigo. É um plus que tenha a sorte de ter artistas que topem vir curtir comigo e fazer essa parceria no maior amor. Só gratidão”.