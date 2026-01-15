Menu
HOME > VERÃO
SHOWS

Cantor Yan faz maratona de shows e anima o verão de Salvador

Pagode embala festas tradicionais da capital baiana

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

15/01/2026 - 12:13 h
Artista celebra a estação com shows que traduzem a essência da cidade
Artista celebra a estação com shows que traduzem a essência da cidade

O verão de Salvador ganha ainda mais ritmo neste fim de semana com a chegada de Yan, que desembarca na capital para uma sequência de três apresentações entre os dias 15 e 17 de janeiro.

Em plena temporada mais aguardada do ano, o artista celebra a estação com shows que traduzem a essência da cidade: música, encontros e festa. A maratona de apresentações consolida Salvador como uma das paradas obrigatórias da agenda de verão do cantor.

Com repertório romântico e envolvente, Yan reúne sucessos que marcaram sua trajetória, como 'Fica com Deus' (feat. Sorriso Maroto), 'Textão', 'Vou Desligar' e 'Pingo de Gente', além de hits mais recentes como 'Não Volta Pra Mim', parceria com Ferrugem, que vem conquistando o país.

A sequência de shows começa na quinta-feira, 15 de janeiro, no tradicional Bora Pro Bonfim, evento que integra a programação da Lavagem do Bonfim e figura entre as festas mais animadas do verão soteropolitano.

A partir das 13h, no Porto Salvador, Yan divide o line up com Samba Trator, Mumuzinho e Renan Oliveira, em uma tarde marcada pela mistura de pagode, samba e celebração.

Na sexta-feira, 16, o cantor segue para o litoral da cidade com o Samba dos Mares, na Arena Beach, em Stella Maris. O evento, que começa às 20h, aposta no clima praiano e descontraído para transformar a noite em uma grande roda de pagode à beira-mar, reunindo Yan e Michell.

Encerrando a agenda, no sábado, 17 de janeiro, Yan sobe ao palco do Samba do Setor, em Cajazeiras, a partir das 17h. A festa comemora dois anos do projeto e contará ainda com Noelson do Cavaco, Eduardinho, Diego Lopes e participações surpresas, reforçando a forte conexão com o público e a presença do pagode como trilha sonora do verão baiano.

Natural de Campo Grande (RJ), Yan ganhou projeção nacional a partir de vídeos caseiros que viralizaram durante a pandemia. Desde então, acumula números expressivos, como presença no TOP 10 dos artistas de pagode mais ouvidos do Brasil, mais de 300 milhões de streams, 13 milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais e mais de 60 milhões de visualizações mensais nas redes sociais.

O cantor também foi duas vezes TOP 1 nas rádios brasileiras com o hit 'Fica com Deus', realizou mais de 360 shows no último ano, fez duas turnês pela Europa e recebeu duas indicações ao Prêmio Multishow 2025.

Yan em Salvador

15/01 – Bora Pro Bonfim 2026 – A Melhor Festa da Lavagem

  • Local: Porto Salvador – Av. França, 1551 – Salvador/BA
  • Horário: A partir das 13h
  • Atrações: Samba Trator + Mumuzinho + Yan + Renan Oliveira
  • Ingressos: Meu Bilhete

16/01 – Samba dos Mares

  • Local: Arena Beach – Al. Praia de Aracaji, s/n – Stella Maris – Salvador/BA
  • Horário: A partir das 20h
  • Atrações: Yan + Michell
  • Ingressos: Meu Bilhete

17/01 – Samba do Setor

  • Local: Cajazeiras 10 – Av. Eng. Raymundo Carlos Nery – Salvador/BA
  • Horário: A partir das 17h
  • Atrações: Yan + Noelson do Cavaco + Eduardinho + Diego Lopes + participações surpresas
  • Ingressos: Sympla

