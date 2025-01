Carlinhos Brown anuncia volta do bloco Timbalada ao Carnaval

Carlinhos Brown falou sobre o bloco Timbalada - Foto: Bianca Carneiro | AG. A TARDE

Os timbaleiros de plantão já podem comemorar. Confirmada inicialmente apenas na pipoca, a Timbalada vai desfilar como bloco em um dia do Carnaval. O anúncio foi feito pelo cacique Carlinhos Brown na edição do seu ensaio no Guetho Square deste domingo, 12.

O fundador da banda explicou que o bloco vai sair no sábado de Carnaval no circuito Dodô (Barra-Ondina). As vendas dos abadas abrem nesta segunda-feira, 13.

Para completar a novidade, o bloco ainda contará com dois convidados especiais, que segundo Brown, serão anunciados em breve.

“O bloco é pra celebrar os 40 anos do axé. Lembro que antes de tudo, eu fazia aquele circuito ao inverso, da Ondina para a Barra”, lembrou o cantor.

Os abadás estarão sendo vendidos, a partir desta terça-feira, 13, às 12h, através da Bora Tickets – no 2º piso do Shopping da Bahia, na Central do Carnaval, Folia Bahia e Quero Abadá.