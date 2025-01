Carnaval 2025: bloco mirim do Olodum revela tema especial de desfile

Bloco Olodum Mirim fará desfile em março - Foto: Divulgação

O Bloco Olodum Mirim fará o seu desfile no próximo dia 3 de março no circuito do Pelourinho, com concentração às 14h e saída às 15h.

Leia Mais:

>>> Ex-Olodum faz noite de axé das antigas no Rio Vermelho

>>> Solteiro, Evaldo Macarrão curte show do Olodum: "Desbloqueadíssimo”

>>> Olodum leva clássicos e anima público do Festival Virada Salvador

O tema será “Da Jamaica à Bahia – O Reggae: As Raízes da Resistência Negra”. O evento celebrará os 40 anos do samba reggae, ritmo criado por Neguinho do Samba, fundador e mestre da percussão que transformou a música baiana e a projetou internacionalmente.

O Olodum informou que a intenção é evidenciar a conexão cultural entre Jamaica e Bahia, territórios marcados pela ancestralidade africana e pela resistência da população negra.

Além disso, o desfile homenageará ícones como Bob Marley e a Banda Olodum, destacando o reggae e o samba reggae como símbolos de luta e transformação social.

O bloco mirim, que completa 34 anos, será conduzido por crianças e adolescentes a partir de 7 anos. Jovens percussionistas e dançarinos apresentarão coreografias e batidas.