Cortejo Afro agita o Pelourinho com convidados especiais

Na próxima segunda-feira, 27, a Praça das Artes, localizada no Pelourinho, será palco de mais um Ensaio do Cortejo Afro, evento que promete atrair o público para uma noite de música, dança e celebração cultural. A partir das 20h, com início do show às 21h, o grupo receberá convidados especiais como Emanuelle Araújo, Marcia Castro e a banda Pretos do Bairro.

O evento trará um espetáculo vibrante que combina composições autorais com releituras de clássicos da MPB e do Pop, além de batidas percussivas. O Cortejo Afro, famoso por sua fusão de ritmos e tradições, promete encantar o público com uma noite cheia de energia, marcada por suas raízes afro-baianas.

Os ingressos já estão disponíveis no site Ticket Maker, com valores promocionais para o primeiro lote. O evento conta com apoio de diversas instituições, como o Clube Correio, Procultura, IPAC, Amo Pelô e o Governo do Estado da Bahia.

➡️ Serviço:

▪️Quando: Segunda-feira, 27 de janeiro de 2025

▪️Abertura: 20h



▪️Show: 21h

▪️Onde: Praça das Artes – Pelourinho

▪️Ingressos: 1º lote R$120,00 (inteira) e R$60,00 (meia-entrada)

▪️Vendas: Site Ticket Maker e no local, no dia do evento