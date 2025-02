Dendê e Banda fazem arrastão com instrumentos percussivos reciclados

A concentração de Dendê e Banda será na Praia da Paciência com destino à Casa de Iemanjá - Foto: Divulgação

Berimbau feito com taco de golfe, xequerê feito com capacete, surdo feito com balde, atabaque feito com vaso sanitário. Todos esses instrumentos foram criados pelo multiartista baiano Dendê Macedo e deram vida ao “Sons Reciclados”, projeto que une música com sustentabilidade e vai ganhar as ruas de Salvador no arrastão que acontece no dia de Iemanjá, às 14h, na orla do Rio Vermelho.

A concentração de Dendê e Banda será na Praia da Paciência com destino à Casa de Iemanjá. O arrastão contará com a presença de dezenas de percussionistas, amigos de longa data do artista, incluindo músicos do Ilê Aiyê, Timbalada, Afrodisíaco, Samba Fogueirão, Tambores do Engenho, o Terreiro do Bogum, além de alunos do Projeto Dendê, iniciativa social que Dendê mantém na Federação.

“Através dessa manifestação artística também temos o objetivo de conscientizar sobre a importância de trazer sempre as oferendas, mas sem poluir o mar, respeitando a natureza”, diz Dendê.