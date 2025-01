Do Espírito Santo, fã dirige 10 horas para acompanhar show de Pablo

Arena O Canto da Cidade ficou lotada nesta sexta (3) - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Ser fã não tem limites, e Gisele Rosa é a prova disso. A admiradora do cantor Pablo dirigiu mais de 10 horas, do Espírito Santo até Salvador, só para assistir a gravação do audiovisual ‘Bodega do Pablo’, na Arena O Canto da Cidade, no bairro da Boca do Rio, nesta sexta-feira (3).

Em entrevista ao Portal Massa!, Gisele, de 42 anos, falou sobre sua paixão pelo artista. “Eu sou fãzaça dele. Meu espírito bebe, fica bêbado, a gente chora. É muito amor, e você não está entendendo”, declarou ela, que viajou acompanhada do marido.

Ela também revelou os desafios que enfrenta para estar perto do ídolo. “Essa é uma das loucuras que já fiz. Eu tenho fobia de lugar fechado, de multidão, mas estou aqui, por causa de Pablo”, completou a fã.