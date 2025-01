Gustavo Mioto convida fã mirim para o palco e faz dueto inesperado

Gustavo Mioto fez show no Festival Virada - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Gustavo Mioto surpreendeu ao convidar Samantha Carvalho, de 8 anos, que estava com a sua mãe acompanhando o show do Festival Virada Salvador, nesta segunda-feira, 30, para o palco.

A atitude do cantor ocorreu no final da sua apresentação. O sertanejo elogiou a roupa da menina, que chegou a subir no palco de outros artistas, em dias anteriores, e pediu para ela cantar 'Só Fé' ao seu lado.

"Adorei seu óculos. Você arrebentou com seu look. Você arrebentou", disse Gustavo Mioto para a menina, que ainda causou ao pedir para cantar com o artista a música 'Eu Gosto Assim'. Ele aceitou o pedido da criança e encerrou a apresentação com a canção.

Durante o seu show no Festival Virada Salvador, Mioto levou o público ao delírio com grandes hits da sua carreira e também ao interpretar sucessos de outros artistas.

