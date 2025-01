Matuê elogia público do Festival Virada Salvador: “Esquentou bastante”

Matuê comemorou show em Salvador - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O cantor de trap Matuê foi a segunda atração a se apresentar na noite desta segunda-feira, 30, no Festival Virada Salvador 2025. Em entrevista coletiva, o trapper falou sobre o show e elogiou o público de Salvador.

“Eu gosto sempre de falar que uma festa aberta para o público livre é sempre muito mais marcante, mais empolgante pra gente, porque tem muita gente que às vezes quer ir pro show e não ter a oportunidade ou ainda não teve a chance. Então, o público que vem mesmo é pra cantar e hoje não foi diferente. Ali do meio pro final do show o negócio esquentou bastante, estava todo mundo feliz no palco, vendo a reação de todo mundo. É uma honra na verdade estar aqui nesse festival. Foi um trabalho também que a gente vem fazendo ao longo de alguns anos pra poder quebrar a bolha do trap, além de chegar em grandes festivais como esse”, comentou.

Matuê também destacou que o Festival foi um dos eventos que marcaram seu ano. Para ela, 2024 abriu grandes oportunidades, trouxe premiações e diversos eventos.

“Esse ano foi um ano muito importante pra nós. Eu lancei meu disco esse ano e gente foi número um no streaming mundial, durante a semana de lançamento. Fomos convidados para ‘n’ prêmios, diversas coisas que a gente ainda não tinha essa abertura. Esse ano marcou assim o ápice do meu trabalho até agora, principalmente hoje e amanhã. Realmente estou fechando o ano com chave de ouro, está todo mundo feliz na equipe na 30praum, que é a nossa gravadora. Eu não tenho nenhum empresário, não tenho ninguém que tem uma gravadora que cuide da minha carreira nem nada. A gente faz por nós mesmo. A 30praum é um selo pequeno nordestino. Então, é muito fácil a gente poder estar fazendo isso tendo essa força dentro do mercado e estou super feliz, muito grato na verdade”, destacou.

De acordo com o artista, o ano foi marcante não apenas para ele, como também para o cenário do trap. “A gente vê não só eu, mas outros artistas também fazendo grandes festivais, circuito maior dos festivais, dominando Rock in Rio e Lollapalooza, as premiações também, finalmente visando o nosso gênero musical. Eu acho que fica difícil de ignorar principalmente porque a gente vem dominando o top 50, se vê direto artistas do trap lançando e pegando ali número um, número dois, número três no no top cinquenta, então fico super feliz”, concluiu.

Ainda apresentam nesta segunda-feira Gustavo Mioto, Henry Freitas e Timbalada. O evento, realizado de 27 a 31 de dezembro, acontece na Arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio.