Parada náutica LGBTQIAPN+ celebra diversidade em Salvador

Salvador foi palco da primeira parada náutica LGBTQIAPN+ do Brasil neste domingo (9), com a Gaymar Por Elas. O evento reuniu cinco embarcações na Baía de Todos-Os-Santos para celebrar a diversidade em alto-mar, proporcionando um dia de diversão, inclusão e representatividade.

A programação incluiu banho de mar, passeio de barco e uma navegação especial pela Baía de Todos os Santos. O trajeto começou na orla da Ribeira e seguiu até a Ponta do Humaitá, onde os participantes puderam assistir a um pôr do sol a bordo de embarcações.

Rizzia Fróes, presidente do Instituto Por Elas e idealizadora do evento, falou sobre a importância da parada não apenas como um ato de celebração, mas também como uma iniciativa de ativismo e fortalecimento da economia local.

"Eu falo que é um ativismo. Hoje, não existe projeto que não mova a economia local. O que nós estamos vendo aqui na Ribeira é um movimento que mobilizou toda a comunidade. Estamos com os pescadores, os barqueiros e, principalmente, com as mulheres da comunidade gerando renda. E quando falamos de uma parada náutica, muitas vezes, temos essa ideia de algo elitizado. Aqui não. Se estamos na Baía de Todos os Santos, acho que todo mundo tem que ocupar todos os espaços", afirmou Rizzia Fróes.

Pescadores e moradores abraçam o evento

Graziela Monte Serrat, produtora cultural, liderança LGBTQIAPN+, lésbica e moradora da Ribeira, reforçou o envolvimento da comunidade na realização da Gaymar. Segundo ela, a ideia surgiu de forma espontânea e ganhou o apoio dos moradores locais.

“Foi uma ideia que nasceu aqui, com a convivência das pessoas da comunidade. As marisqueiras e os pescadores me abraçaram de uma forma tão carinhosa, tão afetuosa. Quando eu trouxe a ideia de encher essa Baía de Todos os Santos com vários barcos coloridos e com as pessoas da comunidade, logo dissemos: ‘Vai ter bastante gay no mar, vai ter Gaymar!’ O nome pegou, e hoje a Gaymar começou. Agora, ela entra para o calendário!", disse Graziela Monte Serrat.

*Parada simboliza ocupação de espaços *

O consultor e jornalista de diversidade e inclusão Onã Rudá também esteve presente e destacou a relevância da Gaymar como um marco de ocupação de espaços e ampliação da representatividade LGBTQIAPN+.

"Acho que esse evento representa para nós um momento e um movimento de ocupação de mais espaços. Ele traz novas pessoas para conhecer esse ambiente sob uma nova perspectiva. O evento de hoje tem uma simbologia muito significativa, considerando o momento histórico que vivemos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro", completou Onã Rudá.