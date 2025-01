Raça Negra anima casais com clássicos no Festival Virada Salvador

Raça Negra embalou o público em quarta noite - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Raça Negra embalou os casais apaixonados, mas também os solteiros que foram aproveitar os shows da quarta noite do Festival Virada Salvador 2025, nesta segunda-feira, 30.

A banda de pagode abriu o dia no palco principal e levou o público à loucura com os clássicos da banda, como "Deus Me Livre", "Jeito Felino", "Cigana" e "Preciso dar um tempo".

O grupo que ficou nacionalmente conhecido na década de 1990 ainda empolgou o público presente com releituras, como de "Pescador de Ilusões", da banda O Rappa.

Durante o show, Luiz Carlos conversou rapidamente com os presentes na Arena O Canto da Cidade. "No ano passado completamos 40 anos de carreira e fizemos o DVD falando sobre as nossas viagens pelo mundo", disse o cantor, em um dos momentos. Ele ainda confirmou um novo navio com a banda.

