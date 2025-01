Salvador recebe a primeira edição da Feira AFRO-ART

- Foto: Divulgação

A capital baiana recebe a primeira edição da AFRO-ART - Feira de Arte Negra e Indígena, até o dia 26 de janeiro, das 10h às 19h, na Cardume Artes Visuais, que fica no Pelourinho.

Com entrada gratuita, a feira tem como foco reconhecer, visibilizar e contribuir para o desenvolvimento, profissionalização e geração de renda de artistas negros(as) e indígenas.

Leia mais:

>> Contribuintes já podem pagar IPTU com 7% de desconto na cota única

>> SEC divulga quadro de vagas para professores e coordenadores na Bahia

>> Baiano que morava em Portugal morre após cair em rio; jovem queria ser jogador

O evento propõe um diálogo com artistas contemporâneos da nova geração, com olhar decolonial, que em sua grande maioria não são representados por galerias e que, através da feira, poderão expor e vender suas obras tendo a oportunidade de participar de um momento de reaquecimento e criação de novo circuito econômico para as artes de Salvador.

No espaço, estão também expostas obras de artistas com trajetórias em ascensão como Emerson Rocha, Rafaela Kennedy, Bernardo Conceição, Anderson AC e Robinho Santana. Apesar de jovens, alguns já vêm se destacando no cenário com suas obras presentes em exposições no MAR-RJ, Museu Afro - SP, CCBB DF, MAM BA, como é o caso de Rafaela Kennedy, Rainha F, Emerson Rocha, Bernardo Conceição e Yacunã. Além de obras premiadas como Amanda Tropicana e Matheus Leite.

Ao todo a Feira AFRO-ART reúne quase 40 artistas e mais de 80 obras comercializadas, com preços que variam entre R$ 3 mil e R$ 70 mil reais. Ao todo, o projeto visa movimentar um montante de 500 mil reais em venda de obras de arte, promovendo articulação, equidade, geração de renda e protagonismo aos artistas e profissionais envolvidos.

Às pessoas interessadas nas obras, as possibilidades de compra vão além da compra física, sendo possível reservar as obras disponíveis por meio de um catálogo virtual. Além disso, a AFRO-ART também tem um compromisso em equidade de gênero, buscando formar e oportunizar profissionais LGBTQIAPN+ e PCDs.

A feira é idealizada e tem curadoria de Luana Kayodê, CEO da empresa, e Raína Biriba, co-fundadora e diretora executiva.