VERÃO
Salvador terá queima de fogos em 22 pontos no Réveillon; confira
Locais foram divididos entre ilhas, orla, cidade baixa, centro, subúrbio e outros bairros
Por Isabela Cardoso
O prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou nesta terça-feira, 23, que a capital baiana contará com queima de fogos em 22 pontos estratégicos durante a virada para 2026.
O anúncio ocorreu em coletiva de imprensa destinada a detalhar a operação de serviços para o Festival Virada Salvador 2026, que começa oficialmente neste sábado, 27.
Além da tradicional celebração na Arena O Canto da Cidade, a prefeitura descentralizou o show pirotécnico para alcançar diversos bairros e as ilhas, garantindo que o espetáculo possa ser visto por moradores de todas as regiões da cidade.
Confira os locais confirmados para a queima de fogos:
Orla central e leste:
- Farol da Barra,
- Rio Vermelho,
- Amaralina,
- Jardim de Alah,
- Boca do Rio (2 pontos),
- Patamares,
- Itapuã.
Cidade Baixa e Centro:
- Boa Viagem,
- Ribeira,
- Santo Antônio Além do Carmo.
Subúrbio e bairros:
- Periperi,
- São Tomé de Paripe,
- Cajazeiras X,
- Pernambués.
Ilhas:
- Ilha de Bom Jesus dos Passos,
- Ilha dos Frades (Paramana),
- Ilha de Maré (Itamoabo, Santana, Praia Grande, Bananeiras e Botelho).
Leia Também:
Grandes shows antecedem o Festival Virada
Antes do início oficial do Réveillon, Salvador recebe dois grandes eventos religiosos e populares na Arena Daniela Mercury:
- Quinta-feira, 25: Show do Frei Gilson.
- Sexta-feira, 26: Show de Roberto Carlos.
Festival Virada Salvador
O Festival Virada Salvador chega à sua 11ª edição consolidado como a maior festa de Réveillon do Brasil. Entre os dias 27 e 31 de dezembro, a Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, receberá mais de 60 atrações e somará mais de 100 horas de música.
Neste ano, a responsabilidade de conduzir a contagem regressiva volta para as mãos de Ivete Sangalo, que reassume o posto após a passagem de comando para Léo Santana na edição anterior. A arena contará com infraestrutura completa, incluindo espaços gastronômicos, áreas de lazer e postos de serviços para o público.
