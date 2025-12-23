Salvador terá queima de fogos em 22 pontos no Réveillon; confira

A queima de fogos é super aguardada no ano novo - Foto: Lucas Moura / Secom PMS

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou nesta terça-feira, 23, que a capital baiana contará com queima de fogos em 22 pontos estratégicos durante a virada para 2026.

O anúncio ocorreu em coletiva de imprensa destinada a detalhar a operação de serviços para o Festival Virada Salvador 2026, que começa oficialmente neste sábado, 27.

Além da tradicional celebração na Arena O Canto da Cidade, a prefeitura descentralizou o show pirotécnico para alcançar diversos bairros e as ilhas, garantindo que o espetáculo possa ser visto por moradores de todas as regiões da cidade.

Confira os locais confirmados para a queima de fogos:

Orla central e leste:

Farol da Barra,

Rio Vermelho,

Amaralina,

Jardim de Alah,

Boca do Rio (2 pontos),

Patamares,

Itapuã.

Cidade Baixa e Centro:

Boa Viagem,

Ribeira,

Santo Antônio Além do Carmo.

Subúrbio e bairros:

Periperi,

São Tomé de Paripe,

Cajazeiras X,

Pernambués.

Ilhas:

Ilha de Bom Jesus dos Passos,

Ilha dos Frades (Paramana),

Ilha de Maré (Itamoabo, Santana, Praia Grande, Bananeiras e Botelho).

Grandes shows antecedem o Festival Virada

Antes do início oficial do Réveillon, Salvador recebe dois grandes eventos religiosos e populares na Arena Daniela Mercury:

Quinta-feira, 25: Show do Frei Gilson.

Sexta-feira, 26: Show de Roberto Carlos.

Festival Virada Salvador

O Festival Virada Salvador chega à sua 11ª edição consolidado como a maior festa de Réveillon do Brasil. Entre os dias 27 e 31 de dezembro, a Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, receberá mais de 60 atrações e somará mais de 100 horas de música.

Neste ano, a responsabilidade de conduzir a contagem regressiva volta para as mãos de Ivete Sangalo, que reassume o posto após a passagem de comando para Léo Santana na edição anterior. A arena contará com infraestrutura completa, incluindo espaços gastronômicos, áreas de lazer e postos de serviços para o público.