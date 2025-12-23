Menu
VERÃO

Salvador terá queima de fogos em 22 pontos no Réveillon; confira

Locais foram divididos entre ilhas, orla, cidade baixa, centro, subúrbio e outros bairros

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

23/12/2025 - 17:24 h | Atualizada em 23/12/2025 - 21:43
A queima de fogos é super aguardada no ano novo
A queima de fogos é super aguardada no ano novo -

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou nesta terça-feira, 23, que a capital baiana contará com queima de fogos em 22 pontos estratégicos durante a virada para 2026.

O anúncio ocorreu em coletiva de imprensa destinada a detalhar a operação de serviços para o Festival Virada Salvador 2026, que começa oficialmente neste sábado, 27.

Além da tradicional celebração na Arena O Canto da Cidade, a prefeitura descentralizou o show pirotécnico para alcançar diversos bairros e as ilhas, garantindo que o espetáculo possa ser visto por moradores de todas as regiões da cidade.

Confira os locais confirmados para a queima de fogos:

Orla central e leste:

  • Farol da Barra,
  • Rio Vermelho,
  • Amaralina,
  • Jardim de Alah,
  • Boca do Rio (2 pontos),
  • Patamares,
  • Itapuã.

Cidade Baixa e Centro:

  • Boa Viagem,
  • Ribeira,
  • Santo Antônio Além do Carmo.

Subúrbio e bairros:

  • Periperi,
  • São Tomé de Paripe,
  • Cajazeiras X,
  • Pernambués.

Ilhas:

  • Ilha de Bom Jesus dos Passos,
  • Ilha dos Frades (Paramana),
  • Ilha de Maré (Itamoabo, Santana, Praia Grande, Bananeiras e Botelho).

Grandes shows antecedem o Festival Virada

Antes do início oficial do Réveillon, Salvador recebe dois grandes eventos religiosos e populares na Arena Daniela Mercury:

Festival Virada Salvador

O Festival Virada Salvador chega à sua 11ª edição consolidado como a maior festa de Réveillon do Brasil. Entre os dias 27 e 31 de dezembro, a Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, receberá mais de 60 atrações e somará mais de 100 horas de música.

Neste ano, a responsabilidade de conduzir a contagem regressiva volta para as mãos de Ivete Sangalo, que reassume o posto após a passagem de comando para Léo Santana na edição anterior. A arena contará com infraestrutura completa, incluindo espaços gastronômicos, áreas de lazer e postos de serviços para o público.

x