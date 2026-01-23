Menu
VERÃO
VERÃO

Shows ao vivo e carnaval para crianças animam shopping de Salvador

Programação promete agitar verão

Redação

Por Redação

23/01/2026 - 17:05 h
Paralela Folia é uma das atrações
Paralela Folia é uma das atrações -

O Shopping Paralela promove a 5ª edição do Viva o Verão, com música, gastronomia, moda e o tradicional Paralela Folia, festa carnavalesca voltada para crianças.

Atrações musicais vão se apresentar na praça de alimentação, no piso L2. Ao todo, serão seis shows de artistas da Bahia, que vão interpretar clássicos do Carnaval, samba reggae, pagode e axé music.

Ainda no clima de muita música, o Shopping Paralela terá o Paralela Folia. A festa será realizada nos dias 7 e 8 de fevereiro nos corredores do centro de compras. Dedicada para as crianças, haverá desfiles, fantasia e muita brincadeira com diversas atrações. Ainda sobre o Carnaval, a Ticket Maker será ponto de vendas e de entrega de abadás, e o Pida seguirá como parceira por mais um ano.

Além de todas as atrações, o projeto está com uma campanha inédita especial. A cada R$ 300 em compras no shopping com mais R$ 30, o cliente leva uma taça de gin que integra a coleção Recortes de Bahia, assinada pelo artista plástico Elano Passos. As trocas serão feitas na loja oficial da campanha, localizada no piso L2, próximo da loja Dress To.

Vale ressaltar, que a coleção Recortes de Bahia estará presente em todas as campanhas promocionais do shopping em 2026. No Viva o Verão é a Taça de gin; no Mês das Mães uma taça de vinho; Dia dos Namorados e São João dois copos de licor; Mês dos pais uma taça de chopp; e no Natal a taça de espumante. Vale ressaltar que todas são de cristal, exceto os copos de licor, que serão de vidro.

x