Mar cristalino, naufrágios e vida marinha: onde mergulhar em Salvador

Salvador guarda cenários perfeitos para quem quer explorar o fundo do mar - Foto: Marcelo Krause/ Divulgação Dive Bahia

O mar de Salvador vai muito além do banho de sol e da vista bonita. Com águas calmas, temperatura agradável e boa visibilidade, a capital baiana se consolidou como um dos destinos mais procurados para a prática do mergulho, atraindo moradores e turistas em busca de uma experiência diferente — e submersa.

A poucos metros da costa, já é possível encontrar recifes de corais, embarcações naufragadas e uma rica diversidade de espécies marinhas. Tartarugas, cavalos-marinhos e peixes coloridos fazem parte do cenário que transforma o fundo do mar em um verdadeiro passeio contemplativo.

Tudo sobre Verão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Antes de mergulhar: orientação é essencial

O oceanógrafo e agente de salvamento aquático da Salvamar, André Quadros, que também é instrutor de mergulho, reforça que o primeiro passo é procurar empresas especializadas e profissionais credenciados. Salvador conta com várias opções que oferecem o suporte necessário para a prática segura da atividade.

“O ideal é que cada pessoa tenha seu próprio equipamento básico, como máscara, nadadeira e snorkel. Em alguns casos, o uso de cilindro é necessário, e ele pode ser alugado. As empresas também oferecem treinamento antes do uso”, explica André.

Segundo o especialista, as condições naturais da cidade favorecem o mergulho durante boa parte do ano. “Salvador é ideal para essa atividade porque tem águas calmas, temperatura agradável e boa visibilidade”, pontua.

Naufrágios históricos e recifes artificiais



Entre os principais atrativos submersos estão naufrágios naturais do século XVII e estruturas artificiais criadas para servir de abrigo à vida marinha, como o ferry-boat Agenor Gordilho, afundado em 2020 com esse objetivo.

O tempo médio do passeio varia conforme a experiência do mergulhador, mas gira em torno de duas horas e deve ser feito sempre em dupla. Para quem está começando, André recomenda áreas mais rasas e próximas da costa, como Porto da Barra e Praia da Boa Viagem, com profundidade de até 12 metros.

Já os mergulhadores mais experientes podem explorar pontos mais afastados, na Baía de Todos-os-Santos e na região da Barra, que chegam a 40 metros de profundidade e até 15 quilômetros da costa.

Cuidados e melhores épocas

Apesar de ser possível mergulhar durante todo o ano, o inverno costuma reduzir as opções devido às condições do mar. A orientação é sempre observar a tábua das marés e a previsão do tempo antes do passeio.

Outro alerta importante é o respeito à vida marinha. “O mergulho é uma atividade de contemplação. Não devemos tocar nos animais, pois eles podem causar queimaduras ou perfurações”, destaca André Quadros.

Estudos e incentivo ao turismo náutico

A Secretaria do Mar (Semar), em parceria com a Universidade Federal da Bahia (Ufba), desenvolve um projeto que mapeia os naufrágios visitáveis em Salvador e região. A iniciativa integra ações voltadas ao fortalecimento do turismo náutico e à qualificação profissional.

“A Secretaria do Mar atua para integrar o mar à identidade cultural de Salvador, promovendo desenvolvimento econômico e social”, afirma a secretária Duda Lomanto.

Confira os principais pontos de mergulho em Salvador

Farol da Barra e Banco da Panela Abriga os naufrágios Bretagne e Germania, Cap Frio e Maraldi, além das Pirâmides, no entorno do Farol da Barra.

Entorno do Farol da Barra: Onde está localizado o naufrágio Ho Mei, um dos mais conhecidos entre mergulhadores.

Comércio e Praia da Boa Viagem: Região dos naufrágios do Ferry Boat Agenor Gordilho, Rebocador Vega, Blackadder e Galeão Santo André.

Entre o Farol da Barra e Humaitá: Área mais afastada da costa, onde está o naufrágio Queen.

Costa do Rio Vermelho: Abriga o Galeão Sacramento e o Ferry Juracy Magalhães, em pontos mais distantes da faixa de areia.

Morro do Cristo: Local do naufrágio Reliance, bastante citado entre praticantes da modalidade.

Ao largo da Ilha de Itaparica: Conjunto histórico submerso com os naufrágios Piaçava, Carvão, NSA Senhora do Rosário, Cascos e o Galeão Ultrech.

Itapuã e Jauá: Após Itapuã, na altura de Jauá, estão o Vapor de Roda Gâmbie e o Paquete Paraná.

Outros pontos Também integram a lista os naufrágios Piriri, Terno e Frades.