Terceira idade marca presença na Lavagem do Bonfim

Edmundo de Jesus, de 60 anos, frequenta a festa há cerca de 30 anos - Foto: Rebeca Nascimento / Ag. A TARDE

Uma festa ecumênica cheia de cultura e tradição, a Lavagem do Senhor do Bonfim, que acontece nesta quinta-feira, 16, atrai diferentes públicos e com a terceira idade não foi diferente. Pessoas com mais de 60 anos marcaram presença para renovar sua fé, sejam os devotos do catolicismo, sejam os de matrizes africanas.

do Bonfim que ele nos sustente até 2026. São trinta anos aqui, vindo pedir a proteção, eu só deixo de vir se for de muleta e mesmo assim vou querer continuar”, disse o morador Edmundo de Jesus, de 60 anos, que frequenta a festa há cerca de 30 anos.

Dona Maria Conceição, de 72 anos, celebrou o momento. "A paz, a tranquilidade, aqui é o momento de festejar mas é um momento de pedir bençãos alegres e trazer uma benção. A gente pede ajuda e a gente vem agradecer maravilhada".



Além de orações católicas, o evento conta com manifestações de religiões de matrizes africanas e elementos do sincretismo religioso, em uma caminhada de mais de seis quilômetros de cortejo entre os bairros do Comércio e do Bonfim.

“A gente dá um banho de folha pedindo paz, saúde e prosperidade para com os devotos de Senhor do Bonfim, que no Candomblé é Oxalá, que é todo de branco, é o pai de todos os orixás. Então, é um banho de arruda, um banho de arroz, água de cheiro, pedindo só energias positivas”, afirmou o Pai de Santo, Roberto.