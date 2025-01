Último JAM no MAM de 2024 vai homenagear Dorival Caymmi

Estrutura onde acontece o JAM no MAM em Salvador - Foto: Hugo Lourenço | Divulgação

O tradicional encontro da música que acontece aos sábados no Museu de Arte Moderna da Bahia vai ter uma edição especial para encerrar a temporada 2024. No próximo sábado, 28, o show que tem início às 18h, vai dedicar a primeira hora às músicas do cantor e compositor baiano, Dorival Caymmi. Temas como “Saudade da Bahia”, “Dora”, “Das Rosas” e “Maracangalha” serão interpretados.

Os ingressos já podem ser adquiridos na plataforma Ingresso Live: https://linkme.bio/jamnomam. A edição de 28 de dezembro marca também o final do patrocínio da Petrobras e Governo Federal, através do Ministério da Cultura (MinC) e Lei de Incentivo à Cultura, à 25ª Temporada da JAM no MAM. Desde abril, o projeto produzido pela Huol Criações vem realizando 15 jam sessions financiadas por esta parceria, todas focadas na valorização, difusão e ampliação da cena instrumental da Bahia, através do jazz e suas vertentes. E muitas novidades foram viabilizadas graças ao patrocínio, que possibilitou a artistas de diferentes gerações, origens e sotaques criar sonoridades e experiências únicas juntos com o público.

Além de apresentações musicais da banda Geleia Solar em escolas públicas de Salvador e transmissões ao vivo de seis edições da JAM no MAM, a 25ª Temporada do projeto contou com participações especiais de grupos e artistas convidados, como Josiel Konrad, Léa Freire, Carlos Malta, Carol Panesi, Jam Delas e Raposa Velha, entre outros.