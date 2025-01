Violência contra a mulher: prefeitura lança app no Festival Virada

Bruno Reis deu detalhes de como tecnologia vai poder ser utilizada - Foto: Betto Jr. | Secom PMS

Pensando em todas as vertentes e usando a tecnologia para melhorar a estrutura dos eventos que acontecem em Salvador, o prefeito Bruno Reis anunciou, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 26, um aplicativo que vai funcionar para fazer denúncias de violência contra a mulher, o Nina. A ferramenta vai ser utilizada durante o Festival Virada Salvador, que acontece entre os dias 27 e 31 de dezembro.

Leia mais:

>> Bruno Reis revela esquema especial de transporte para Festival Virada

>> Festival Virada terá IA para controlar presença de foliões

>> Festival Virada: veja as atrações do Palco Brisa e Torre Eletrônica

Segundo o prefeito, "o QR Code vai estar disponível no evento e em locais estratégicos para que as pessoas possam, com maior rapidez, fazer qualquer tipo de denúncia em relação à violência contra a mulher. Tem inteligência artificial, explicando como é que utiliza todo o aplicativo", detalhou Bruno.

Ele enfatizou também que haverá o tradicional acolhimento dos filhos dos ambulantes que forem trabalhar no Festival. "Começamos com 100 vagas, podendo chegar a 120, a gente atende as crianças de 0 a 17 anos, elas ficam lá com a gente os cinco dias da festa. E aí tem uma série de serviços, que envolvem desde o acolhimento, o assistente social, psicólogo, os casos de atendimento médico, atividades recreativas.

Sobre a festa

Assim como nas últimas edições, o Festival Virada Salvador 2025 terá palcos alternativos, com atrações para diferentes públicos e estilos musicais. O Palco Brisa, trazendo os novos ventos da música baiana e brasileira, segue na programação, assim como a Torre Eletrônica, com Djs e outros artistas da música eletrônica.

A estrutura contará ainda com a Vila Gastronômica, reunindo food trucks com diferentes tipos de alimentos e bebidas, e a Arena Game, com opções de lazer para os gamers e amantes dos e-sports. Além disso, uma das maiores pistas de skate do Brasil estará à disposição de quem quer virar o ano praticando esportes radicais.

A tradicional queima de fogos no momento da virada de ano está garantida, não só na Boca do Rio – que terá dois pontos de fogos de artifício – como em diversos bairros de Salvador e nas ilhas: Barra, Rio Vermelho, Amaralina, Jardim de Alah, Patamares, Pernambués, Itapuã, Cajazeiras, Periperi, Paripe, Ribeira, Boa Viagem, Santo Antônio Além do Carmo, Ilha de Paramana, Ilha de Maré (Praia de Santana e Itamoabo), Ilha de Bananeira, Ilha de Santana, Bom Jesus dos Passos.