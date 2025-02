Yalorixá detalha preparação do presente principal para Iemanjá

Presente principal foi preparado este ano pelo Terreiro Olufanjá, em Tancredo Neves - Foto: Rebeca Nascimento / Ag. A TARDE

O ato mais importante da tradicional Festa de Iemanjá, celebrada neste dia 2 de fevereiro, é a entrega dos presentes, que simboliza a devoção e respeito dos fiéis com a rainha das águas, em busca de renovação espiritual, bençãos ou fazer promessas. Flores, perfumes e alimentos são alguns dos itens lançados ao mar no Rio Vermelho, em Salvador.

Responsável pelo presente principal este ano, a Yalorixa Elenice Oliveira, de 77 anos, do Terreiro Olufanjá, em Tancredo Neves, detalhou a preparação das homenagens, em entrevista à reportagem do Portal MASSA!. Segundo ela, toda a construção é feita em etapas.

"A preparação é uma jornada. Começamos satisfazendo a Orixá, porque a gente pergunta a eles, como é, como que vai ser, se pode ser. Primeiro pedir a permissão, saber se eles estão confortáveis com essa decisão. E aí, cuidar dos preparativos, que é um preparativo no segredo. Temos as flores, mas temos os alimentos que botamos também. E aí, trazemos o ebó, juntamente com o arroz e o feijão dela, além de outros aparatos que a gente não pode revelar", iniciou.

A mãe de santo destacou que o tributo central é o axé. "Aqui, nosso presente principal é o axé, porque fazemos tudo religiosamente, sem mistura e que fazemos dentro do nosso axé. Agora, flores, perfume, isso tudo já é mais comum para tudo. Brincos, espelhos, essas coisas", contou.

Por fim, ela alertou sobre o uso de espelhos de vidro nos presentes, destacando que não são recomendados. "Hoje em dia não se podem nem botar mais espelhos de virdro no presente, a não ser que seja bio-degradável. Só se for um espelho feito de papel, só para aparecer que é um espelho, para dar conotação de espelho", finalizou.