Festa de Iemanjá atrai turistas do Brasil inteiro: "Venho todo ano"

Saudações a Iemanjá no Rio Vemelho - Foto: Rodrigo Tardio

Quando o Sol raiava nas águas do mar Rio Vermelho, o cenário se misturava com o colorido da festa. Uma festa que saúda a rainha do mar Iemanjá. Um 2 de fevereiro especial já que lá se vão 103 anos de homenagens.

Dona Antônia Nascimento, profissional autônomaz abriu mão do resto das férias para não perder as comemorações e homenagens.

"Venho todo ano, e dessa dessa vez antecipei minha volta, já que estava no Espírito Santo, para prestigiar Iemanjá.

Em outras regiões do Brasil também celebras a festa de Iemanjá, mas tem quem acha que o Rio Vermelho, na capital baiana, é um cantinho especial.

Falando de Bahia não tem nada que tanta magia como celebrar a festa para uma entidade religiosa de tanta força como Iemanjá. A impressão que eu tenho é que no Rio Vermelho ela fica muito mais bonita, disse o auditór fiscal, José Carlos Andrade.

Momento também para faturar um dinheirinho, como é o caso de D. Cecília, a qual comercializa diversos acessórios, que combinam com as homenagens.