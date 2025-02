Grupo A TARDE monta ponto de hidratação na Festa de Iemanjá

Ação foi aprovada pelos fiéis - Foto: José Simões/Ag A TARDE.

Em meio às celebrações da Festa de Iemanjá, baianos e turistas enfrentam o forte calor de Salvador. Por volta das 8h, baianos e turistas sentiam na pele os 29° com sensação térmica de 34°. Sabendo da importância do cuidado com a saúde, mesmo durante os festejos, o Grupo A Tarde levou Ponto de Hidratação para o Rio Vermelho.

A TARDE monta ponto de hidratação na Festa de Iemanjá uma espécie de abanador, para ajudar a amenizar o calor. Em alguns momentos a equipe também passeava pela festa entregando o material para quem passava.

Ana Rute, que curtia a celebração, aprovou a iniciativa. "Achei sensacional, super importante beber água, ainda mais hoje. Super aprovado".

Douglas, que fazia companhia a ela, também curtiu a ação. "Perfeito, parabéns."

Aldair Medina, que faz parte do Marketing e Eventos do Grupo A Tarde, explicou a motivação da ação. "A gente desenvolveu a ação juntamente com as festas populares que são de suma importância para o nosso calendário artístico e cultural, a gente pensou não só agora no dia 2 de fevereiro, em Iemanjá, mas em outras datas até o Carnaval. A gente deseja aproximar mais o público, leitores e ouvintes do Grupo A Tarde".