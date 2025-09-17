Cães que parecem filhotes para sempre: 7 raças que ganham pela fofura

Lulu da Pomerânia - Foto: pixabay

O mundo dos cães é cheio de diversidade: tamanhos, pelagens, personalidades… Mas algumas raças têm um truque especial: parecem filhotes para sempre. Aqueles olhinhos grandes, focinho delicado, orelhas charmosas e pelagem macia dão a sensação de que eles nunca saíram da fase mais fofa da vida.

Conheça os cães que mantêm o charme juvenil mesmo quando crescem:

1. Lulu da Pomerânia (Spitz Alemão Anão)

O pequeno lulu da Pomerânia, da Alemanha, pesa entre 1,5 kg e 3,5 kg, mas tem personalidade de gigante. O rostinho pequeno, os olhos arredondados e a pelagem volumosa, que forma uma espécie de “coroa”, garantem o efeito filhote. Inteligente, ativo e super apegado, ele adora atenção e não passa despercebido.

2. Cavalier King Charles Spaniel

Com origem britânica, o cavalier esbanja charme. Seus olhos grandes e expressivos dão aquele ar meigo de filhote, mesmo quando adulto. Pequeno, com pelagem sedosa e ondulada, mede até 33 cm e pesa de 5 a 8 kg. Sociável e carinhoso, é perfeito para quem quer um companheiro doce para a rotina familiar.

3. Shih Tzu



O shih tzu, do Tibete, também é daqueles que não envelhecem no olhar. Pequeno e peludo, com rosto achatado e olhos redondos, mantém o charme juvenil. Pesando entre 4 e 7 kg, é calmo, carinhoso e ideal para casas e apartamentos. A pelagem longa pede cuidado, mas deixa o visual irresistível.

4. Maltês

O maltês é puro charme mediterrâneo: 25 cm de altura, pelagem longa e branca, e olhos redondos que parecem perguntar “me dá colo?”. Apegado ao tutor, tranquilo e afetuoso, é um dos cães que mais parecem filhotes, independente da idade.

5. Yorkshire Terrier

Corajoso, cheio de personalidade e… fofo! O yorkshire terrier mede cerca de 20 cm, tem pelagem lisa e brilhante, e mantém o ar juvenil com olhos grandes e orelhas eretas. Leal e interativo, se adapta facilmente a espaços pequenos e rouba corações por onde passa.

6. Bichon Frisé

Com pelagem branca, encaracolada e fofa como um bichinho de pelúcia, o bichon frisé é a definição de fofura permanente. Pequeno (até 30 cm), com rosto redondo e olhos escuros, é alegre, brincalhão e adora atenção. Se dá bem com crianças, outros cães e até gatos, sempre distribuindo charme.



7. Pequinês

O pequinês vem da China imperial e é um verdadeiro cãozinho de realeza. Pequeno (até 23 cm), com corpo compacto, focinho achatado e pelagem farta, parece filhote mesmo quando adulto. Reservado, leal e protetor, adora descansar em cantinhos confortáveis — mas sempre atento ao tutor.

