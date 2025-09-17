ZONA PET
Cães que parecem filhotes para sempre: 7 raças que ganham pela fofura
Conheça os cães que mantêm o charme e a aparência juvenil durante toda a vida
Por Iarla Queiroz
O mundo dos cães é cheio de diversidade: tamanhos, pelagens, personalidades… Mas algumas raças têm um truque especial: parecem filhotes para sempre. Aqueles olhinhos grandes, focinho delicado, orelhas charmosas e pelagem macia dão a sensação de que eles nunca saíram da fase mais fofa da vida.
Conheça os cães que mantêm o charme juvenil mesmo quando crescem:
1. Lulu da Pomerânia (Spitz Alemão Anão)
O pequeno lulu da Pomerânia, da Alemanha, pesa entre 1,5 kg e 3,5 kg, mas tem personalidade de gigante. O rostinho pequeno, os olhos arredondados e a pelagem volumosa, que forma uma espécie de “coroa”, garantem o efeito filhote. Inteligente, ativo e super apegado, ele adora atenção e não passa despercebido.
2. Cavalier King Charles Spaniel
Com origem britânica, o cavalier esbanja charme. Seus olhos grandes e expressivos dão aquele ar meigo de filhote, mesmo quando adulto. Pequeno, com pelagem sedosa e ondulada, mede até 33 cm e pesa de 5 a 8 kg. Sociável e carinhoso, é perfeito para quem quer um companheiro doce para a rotina familiar.
Leia Também:
3. Shih Tzu
O shih tzu, do Tibete, também é daqueles que não envelhecem no olhar. Pequeno e peludo, com rosto achatado e olhos redondos, mantém o charme juvenil. Pesando entre 4 e 7 kg, é calmo, carinhoso e ideal para casas e apartamentos. A pelagem longa pede cuidado, mas deixa o visual irresistível.
4. Maltês
O maltês é puro charme mediterrâneo: 25 cm de altura, pelagem longa e branca, e olhos redondos que parecem perguntar “me dá colo?”. Apegado ao tutor, tranquilo e afetuoso, é um dos cães que mais parecem filhotes, independente da idade.
5. Yorkshire Terrier
Corajoso, cheio de personalidade e… fofo! O yorkshire terrier mede cerca de 20 cm, tem pelagem lisa e brilhante, e mantém o ar juvenil com olhos grandes e orelhas eretas. Leal e interativo, se adapta facilmente a espaços pequenos e rouba corações por onde passa.
6. Bichon Frisé
Com pelagem branca, encaracolada e fofa como um bichinho de pelúcia, o bichon frisé é a definição de fofura permanente. Pequeno (até 30 cm), com rosto redondo e olhos escuros, é alegre, brincalhão e adora atenção. Se dá bem com crianças, outros cães e até gatos, sempre distribuindo charme.
7. Pequinês
O pequinês vem da China imperial e é um verdadeiro cãozinho de realeza. Pequeno (até 23 cm), com corpo compacto, focinho achatado e pelagem farta, parece filhote mesmo quando adulto. Reservado, leal e protetor, adora descansar em cantinhos confortáveis — mas sempre atento ao tutor.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes