#HANGINTHEREPUNCH
Conheça Punch: o macaco que virou sensação no Japão após ser rejeitado
Filhote de apenas sete meses conquistou a internet ao aparecer agarrado a um brinquedo de pelúcia após ser rejeitado pela mãe
Por AFP e Redação
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"Punch!", "Punch!", gritam os visitantes com emoção enquanto observam o filhote de macaco que se tornou uma sensação global. O animal atrai multidões diariamente ao Zoológico de Ichikawa, nos arredores de Tóquio, Japão, transformando-se em um símbolo de resiliência na web.
O pequeno macaco, de apenas sete meses, teve um início de vida difícil: foi rejeitado pela mãe logo ao nascer. Na internet, imagens do animal sendo "disciplinado" por membros do grupo e agarrado desesperadamente a um brinquedo de pelúcia de orangotango laranja — presente dos cuidadores — viralizaram sob a hashtag #HangInTherePunch ("Aguenta Firme, Punch").
Fenômeno de público e turismo internacional
A comoção digital rapidamente se transformou em impacto real no turismo. O Zoológico de Ichikawa, que costuma ter um movimento tímido no inverno, viu seus números saltarem drasticamente:
- Público diário: Entre 2.000 e 3.000 visitantes;
- Crescimento: Público 10 vezes maior que a média histórica para a estação;
- Perfil: Grande presença de turistas estrangeiros que viajam exclusivamente para ver o filhote.
A polêmica e o debate sobre bem-estar animal
Apesar do sucesso, as imagens de Punch interagindo com macacos mais velhos geraram críticas de organizações como a Peta, que questionaram o uso de animais como atração. No entanto, a administração do zoológico defende o processo natural de socialização da espécie.
"Monitoramos de perto como Punch se integra ao grupo e aprende as regras da sociedade dos macacos", afirma Takashi Yasunaga, administrador do zoo.
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Entenda a integração de Punch:
Hierarquia Natural: Macacos japoneses possuem uma estrutura social rígida onde os dominantes "disciplinam" os jovens;
- Adaptação gradual: O filhote já não se agarra mais constantemente ao brinquedo de pelúcia;
- Novas amizades: Punch começou a fazer os primeiros contatos sociais com outros membros do bando;
- Independência: O objetivo é que, com o tempo, ele deixe totalmente o brinquedo e se torne um membro pleno da comunidade.
Por que Punch emociona tanto?
Para muitos visitantes, a história de Punch é um alívio em meio ao cenário global conturbado. “Ele passou por muitas dificuldades, mas ver como ele supera as adversidades é realmente comovente”, afirma o turista americano Jon Frigillana.
Embora ainda busque refúgio no seu orangotango de pelúcia em momentos de timidez, o pequeno Punch mostra que, passo a passo, está pronto para conquistar seu lugar no reino dos macacos de Ichikawa.
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