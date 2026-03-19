Conheça Punch: o macaco que virou sensação no Japão após ser rejeitado

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Macaco apegado a pelúcia gera debate sobre maus-tratos em zoo de Tóquio - Foto: YUICHI YAMAZAKI/ AFP

"Punch!", "Punch!", gritam os visitantes com emoção enquanto observam o filhote de macaco que se tornou uma sensação global. O animal atrai multidões diariamente ao Zoológico de Ichikawa, nos arredores de Tóquio, Japão, transformando-se em um símbolo de resiliência na web.

O pequeno macaco, de apenas sete meses, teve um início de vida difícil: foi rejeitado pela mãe logo ao nascer. Na internet, imagens do animal sendo "disciplinado" por membros do grupo e agarrado desesperadamente a um brinquedo de pelúcia de orangotango laranja — presente dos cuidadores — viralizaram sob a hashtag #HangInTherePunch ("Aguenta Firme, Punch").

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Fenômeno de público e turismo internacional

A comoção digital rapidamente se transformou em impacto real no turismo. O Zoológico de Ichikawa, que costuma ter um movimento tímido no inverno, viu seus números saltarem drasticamente:

Público diário: Entre 2.000 e 3.000 visitantes;

Entre 2.000 e 3.000 visitantes; Crescimento: Público 10 vezes maior que a média histórica para a estação;

Público 10 vezes maior que a média histórica para a estação; Perfil: Grande presença de turistas estrangeiros que viajam exclusivamente para ver o filhote.

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A polêmica e o debate sobre bem-estar animal

Apesar do sucesso, as imagens de Punch interagindo com macacos mais velhos geraram críticas de organizações como a Peta, que questionaram o uso de animais como atração. No entanto, a administração do zoológico defende o processo natural de socialização da espécie.

"Monitoramos de perto como Punch se integra ao grupo e aprende as regras da sociedade dos macacos", afirma Takashi Yasunaga, administrador do zoo.

Entenda a integração de Punch:

Hierarquia Natural: Macacos japoneses possuem uma estrutura social rígida onde os dominantes "disciplinam" os jovens;

Adaptação gradual: O filhote já não se agarra mais constantemente ao brinquedo de pelúcia;

O filhote já não se agarra mais constantemente ao brinquedo de pelúcia; Novas amizades: Punch começou a fazer os primeiros contatos sociais com outros membros do bando;

Punch começou a fazer os primeiros contatos sociais com outros membros do bando; Independência: O objetivo é que, com o tempo, ele deixe totalmente o brinquedo e se torne um membro pleno da comunidade.

Por que Punch emociona tanto?

Para muitos visitantes, a história de Punch é um alívio em meio ao cenário global conturbado. “Ele passou por muitas dificuldades, mas ver como ele supera as adversidades é realmente comovente”, afirma o turista americano Jon Frigillana.

Embora ainda busque refúgio no seu orangotango de pelúcia em momentos de timidez, o pequeno Punch mostra que, passo a passo, está pronto para conquistar seu lugar no reino dos macacos de Ichikawa.