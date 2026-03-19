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#HANGINTHEREPUNCH

Conheça Punch: o macaco que virou sensação no Japão após ser rejeitado

Filhote de apenas sete meses conquistou a internet ao aparecer agarrado a um brinquedo de pelúcia após ser rejeitado pela mãe

AFP e Redação

Por AFP e Redação

19/03/2026 - 11:18 h

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Macaco apegado a pelúcia gera debate sobre maus-tratos em zoo de Tóquio
Macaco apegado a pelúcia gera debate sobre maus-tratos em zoo de Tóquio -

"Punch!", "Punch!", gritam os visitantes com emoção enquanto observam o filhote de macaco que se tornou uma sensação global. O animal atrai multidões diariamente ao Zoológico de Ichikawa, nos arredores de Tóquio, Japão, transformando-se em um símbolo de resiliência na web.

O pequeno macaco, de apenas sete meses, teve um início de vida difícil: foi rejeitado pela mãe logo ao nascer. Na internet, imagens do animal sendo "disciplinado" por membros do grupo e agarrado desesperadamente a um brinquedo de pelúcia de orangotango laranja — presente dos cuidadores — viralizaram sob a hashtag #HangInTherePunch ("Aguenta Firme, Punch").

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Fenômeno de público e turismo internacional

A comoção digital rapidamente se transformou em impacto real no turismo. O Zoológico de Ichikawa, que costuma ter um movimento tímido no inverno, viu seus números saltarem drasticamente:

  • Público diário: Entre 2.000 e 3.000 visitantes;
  • Crescimento: Público 10 vezes maior que a média histórica para a estação;
  • Perfil: Grande presença de turistas estrangeiros que viajam exclusivamente para ver o filhote.
/ 4
  • Macaco-japonês macho de sete meses chamado Punch (E) foi abandonado pela mãe logo após o nascimento
  • Punch interage com outro macaco no Zoológico e Jardim Botânico da cidade de Ichikawa, em Ichikawa,
  • Pubch é um macho de sete meses que vive na cidade de Ichikawa, em Ichikawa, província de Chiba
  • Punch tem como companheiro um bichinho de pelúcia

A polêmica e o debate sobre bem-estar animal

Apesar do sucesso, as imagens de Punch interagindo com macacos mais velhos geraram críticas de organizações como a Peta, que questionaram o uso de animais como atração. No entanto, a administração do zoológico defende o processo natural de socialização da espécie.

"Monitoramos de perto como Punch se integra ao grupo e aprende as regras da sociedade dos macacos", afirma Takashi Yasunaga, administrador do zoo.

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Entenda a integração de Punch:

Hierarquia Natural: Macacos japoneses possuem uma estrutura social rígida onde os dominantes "disciplinam" os jovens;

  • Adaptação gradual: O filhote já não se agarra mais constantemente ao brinquedo de pelúcia;
  • Novas amizades: Punch começou a fazer os primeiros contatos sociais com outros membros do bando;
  • Independência: O objetivo é que, com o tempo, ele deixe totalmente o brinquedo e se torne um membro pleno da comunidade.

Por que Punch emociona tanto?

Para muitos visitantes, a história de Punch é um alívio em meio ao cenário global conturbado. “Ele passou por muitas dificuldades, mas ver como ele supera as adversidades é realmente comovente”, afirma o turista americano Jon Frigillana.

Embora ainda busque refúgio no seu orangotango de pelúcia em momentos de timidez, o pequeno Punch mostra que, passo a passo, está pronto para conquistar seu lugar no reino dos macacos de Ichikawa.

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Tags:

Japão macaco zoológico

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