Novembro Azul: pets também podem sofrer com câncer de próstata

Novembro Azul Pet - Foto: Freepik

Embora pouco conhecido entre os tutores, o câncer de próstata também pode atingir cães e gatos, exigindo atenção especial, sobretudo com o avanço da idade. O Novembro Azul Pet reforça a importância do cuidado com a saúde dos machos, destacando a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças.

A veterinária Émile Victória, em entrevista ao Portal A TARDE, esclarece os principais sintomas da doença e como a prevenção pode fazer diferença na qualidade de vida dos pets.

Tudo sobre Zona Pet em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Sinais de alerta

Segundo a veterinária, os primeiros indícios de câncer de próstata podem ser discretos, mas são facilmente percebidos quando o tutor sabe o que observar.

“Os cães podem apresentar dificuldade em urinar (disúria) e/ou defecar, além de urina com sangue (hematúria). O animal pode demonstrar dor nesses momentos. Também é possível notar aumento de volume na região abdominal”, explica Émile, alertando que qualquer alteração nos hábitos de eliminação deve ser tratada como sinal de alerta.

Diagnóstico precoce

A identificação antecipada da doença é um dos maiores desafios. Mesmo pets aparentemente saudáveis podem estar desenvolvendo alterações internas difíceis de perceber no dia a dia.

“A identificação precoce requer visitas periódicas ao médico veterinário, mesmo que o animal pareça estar bem. Muitos sinais clínicos sutis passam despercebidos pelo tutor. Por isso, o exame físico completo e a rotina de exames solicitados pelo veterinário são fundamentais”, orienta.

| Foto: freepik

Tratamento e prognóstico

De acordo com a médica, o tratamento do câncer de próstata varia conforme a evolução da doença. “O tratamento é definido de acordo com o prognóstico do paciente, que infelizmente costuma ser reservado. Esse tipo de tumor é agressivo e tem alta capacidade de atingir outros órgãos, como linfonodos, pulmões e ossos, causando metástase”, afirma.

Em quadros mais avançados, o veterinário pode optar por abordagens paliativas que priorizam o conforto e o bem-estar do animal, reduzindo dor e desconfortos associados.

Prevenção: castração é aliada importante

Diante da agressividade do tumor, a prevenção se torna ainda mais relevante. “A prevenção é fundamental e pode ser alcançada por meio da castração”, destaca a veterinária.

Segundo ela, a castração precoce reduz significativamente o risco de doenças relacionadas ao sistema reprodutor, incluindo problemas prostáticos, e contribui para uma vida mais longa e saudável.