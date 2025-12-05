Ozempic para gatos? Novo remédio promete emagrecer pets

Meta é criar um remédio capaz de ajudar cães e gatos - Foto: Unsplash

Os animais de estimação podem ser o novo grupo alvo da febre das canetas emagrecedoras, como Ozempic e Mounjaro, nos próximos anos. Uma farmacêutica norte-americana iniciou testes de um medicamento para perda de peso direcionado a gatos.

A Okava Pharmaceuticals, sediada em São Francisco, deu início aos estudos do MEOW-1, um implante subcutâneo que libera continuamente um agonista de GLP-1 — mesma classe de substâncias usada nos populares fármacos para emagrecimento.

Segundo comunicado da empresa, o medicamento está sendo avaliado em 50 gatos ao longo de seis meses. A meta é criar um tratamento capaz de ajudar cães e gatos a manterem pesos mais saudáveis e, consequentemente, terem vidas mais longas.

Além de atuar na redução de peso, o MEOW-1 pode também beneficiar animais com diabetes e doenças renais. No anúncio oficial, a empresa afirma: “Ao melhorar a saúde cardiometabólica por meio da administração contínua de um agonista do receptor de GLP-1, o MEOW-1 tem o potencial de melhorar a qualidade de vida, promover o envelhecimento saudável e se tornar a terapia de prolongamento da vida mais impactante disponível para gatos”.

Trata-se do primeiro ensaio clínico com GLP-1 voltado a perda de peso em cães e gatos, um marco que pode transformar os cuidados com animais domésticos.

A obesidade felina é um problema comum — embora muitos tutores considerem gatos “gordinhos” adoráveis, o excesso de peso representa riscos sérios à saúde. Atualmente, dietas restritivas e exercícios são as abordagens mais adotadas, mas geralmente exigem tempo, consistência e nem sempre entregam os resultados esperados.

O CEO da Okava, Michael Klotsman, explicou que “a restrição calórica, ou jejum, é uma das intervenções mais consolidadas para prolongar a vida e melhorar a saúde metabólica em gatos. Mas também é uma das mais difíceis de manter”.

Ele acrescentou: “O medicamento foi desenvolvido para imitar muitos dos efeitos fisiológicos do jejum, como melhora da sensibilidade à insulina, redução da massa gorda e metabolismo energético mais eficiente, sem exigir mudanças significativas na rotina alimentar ou interromper o vínculo humano-animal que muitas vezes gira em torno da comida”.

A empresa estima que o custo para os tutores será de aproximadamente US$ 100 (cerca de R$ 531). O estudo está sendo conduzido sob supervisão do Centro de Medicina Veterinária da FDA, agência reguladora dos EUA.

A previsão é que os testes sejam concluídos até agosto de 2026. A Okava espera obter aprovação da FDA para o produto voltado a gatos em 2027 e, ainda antes do fim da década, para a versão destinada a cães.