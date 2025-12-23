ORIENTAÇÕES
Réveillon, terror para os pets: fogos podem causar pânico e morte
Saiba como a audição sensível dos pets é afetada e quais medidas simples garantem a segurança na virada
Por Jair Mendonça Jr
O barulho alto e imprevisível dos fogos de artifícios, comum na virada do ano, pode causar estresse e risco de acidentes para os animais domésticos.
A professora Acidalia Santos, do curso de medicina veterinária da Unijorge, alerta que essa sensibilidade ampliada transforma os fogos em estímulos sonoros súbitos, que os pets não conseguem processar, desencadeando respostas de medo e ansiedade.
As reações dos pets ao barulho, de acordo com a professora, variam de um desconforto leve a quadros de risco de vida. Entre os sinais mais observados estão o medo intenso, tremores, vocalização excessiva, e sintomas físicos como taquicardia e respiração acelerada.
A resposta mais perigosa, porém, é a tentativa de fuga. Impulsionados pelo pânico, os animais podem se ferir gravemente em acidentes ou, pior, desaparecer.
"Em casos mais severos, especialmente em pets com doenças pré-existentes, o estresse pode causar convulsão, colapso cardiovascular e, em situações extremas, óbito", adverte a especialista.
Que fazer
A prevenção deve ser iniciada antes da meia-noite do dia 31 de dezembro. Uma das abordagens mais eficazes, segundo Acidalia, é a dessensibilização sonora gradual, um processo que deve ser conduzido por um médico veterinário especializado em comportamento animal.
A técnica consiste em expor o pet a sons controlados para que ele associe o estímulo a algo não ameaçador.
"Crie um abrigo seguro, mantenha o animal em um ambiente fechado, seguro e familiar, onde ele se sinta menos exposto. feche portas, janelas e cortinas para diminuir a percepção do barulho. Ligue uma música ambiente calma para 'mascarar' os sons externos dos fogos", explica.
