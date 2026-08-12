Uber Pet e mais: conheça os apps de transporte ideais para o seu “bichinho”

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Quem tem um animal de estimação sabe que encontrar um transporte adequado não é uma tarefa simples. Para isso, serviços exclusivos de transporte animal se tornam uma opção para os tutores de pet.

Por meio de aplicativos ou agendamentos, levar seu animal para pet shops, consultas veterinárias, hotéis ou passeios pode ser facilitado por esses serviços.

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Entre as opções disponíveis estão o Uber Pet, modalidade que permite viajar com o tutor e o animal, serviços de Táxi Pet, voltados ao transporte de bichos, e o aplicativo PetDriver, aplicativo especializado em transporte pet.

Conheça serviços de transporte para pets

Uber Pet

O Uber Pet permite que tutores viagem acompanhados de seus cães e gatos. O serviço do aplicativo funciona de forma similar a uma corrida normal, mas conecta você a motoristas parceiros que aceitam transportar animais de estimação.

Para utilizar o serviço basta abrir o app, inserir o destino, selecionar a modalidade Uber Pet e confirmar o pedido para encontrar um motorista parceiro.

Na categoria, é permitido apenas o transporte de um animal por viagem, sempre acompanhado pelo tutor. Já o valor da corrida costuma incluir uma taxa adicional em comparação às categorias tradicionais.

Táxi Pet

Já o Táxi Pet funciona por meio de agendamento prévio para buscar e levar o animal de estimação, com ou sem a presença do tutor. Para usar o serviço, o cliente informa o local de partida e o destino, enquanto o valor da corrida é calculado e informado na hora.

Os serviços são equipados para garantir a segurança dos animais e seus donos, permitindo que o tutor viaje junto com o pet ou o envie desacompanhado.

PetDriver

Conhecido como um dos maiores aplicativos especializados em animais no Brasil. O serviço conecta tutores e estabelecimentos a motoristas pet friendly treinados por meio de agendamento prévio.

Atualmente, o aplicativo atua em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, permitindo que cães e gatos viajem com segurança, com cintos peitorais adaptados ou caixas de transporte apropriadas.

Transporte para pet em Salvador

O Uber Pet está disponível no aplicativo da Uber, enquanto o Táxi Pet é oferecido por serviços especializados no transporte de animais de estimação.



Em Salvador, estão disponíveis os seguintes serviço de Táxi Pet:

lulutaxipet

PETCAR Salvador

pet.taxi_piepipo