Pikachu da vida real e zebra de bolinhas: veja mutações raras na natureza

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Quando se fala em animais mutantes, a primeira imagem costuma ser de produções de ficção científica ou experimentos em laboratórios. Na prática, a própria natureza se encarrega de realizar alterações genéticas espontâneas que, ao longo da evolução, criam características raras. Algumas dessas mudanças podem estar muito mais perto do seu convívio do que você imagina.

Essas alterações variam da cor da pelagem a modificações anatômicas complexas. Enquanto algumas dificultam a sobrevivência na selva, outras trazem vantagens adaptativas ou simplesmente atraem o fascínio humano.

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O resultado são espécies que parecem saídas de um desenho animado, mas que existem de verdade.

Mutações genéticas comuns presentes dentro de casa

Muitas das alterações genéticas mais curiosas estão consolidadas na rotina das pessoas há séculos, preservadas em raças de cães muito populares.

O Basenji, por exemplo, é a única raça do mundo incapaz de emitir o latido tradicional. Por conta do formato específico da laringe e das cordas vocais, o animal emite um som semelhante a um canto. Já o Lundehund Norueguês apresenta polidactilia — uma mutação que lhe garante seis dedos em cada pata, essencial para escalar penhascos na caça de aves.

Outros exemplos incluem o Cão de Crista Chinês, cuja alteração genética inibe o crescimento de pelos quase todo o corpo; as raças Shar Pei e Chow Chow, que concentram pigmentação azul-arroxeada na língua; e linhagens raras de cães com nariz bífido (dividido ao meio).

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Entenda as diferenças entre as alterações genéticas



Nem toda mutação atua da mesma forma no organismo dos animais. A ciência categoriza as principais manifestações no reino animal:

Albinismo : Ausência total de melanina, resultando em pele e pelagem extremamente claras, além de alta sensibilidade à luz e fragilidade na visão.

: Ausência total de melanina, resultando em pele e pelagem extremamente claras, além de alta sensibilidade à luz e fragilidade na visão. Leucismo : Redução parcial da pigmentação que altera a cor da pelagem, mas preserva a pigmentação original dos olhos e não gera fotossensibilidade extrema.

: Redução parcial da pigmentação que altera a cor da pelagem, mas preserva a pigmentação original dos olhos e não gera fotossensibilidade extrema. Melanismo : Produção excessiva de melanina, tornando a pelagem ou pele totalmente escura ou alterando padrões naturais de estampas.

: Produção excessiva de melanina, tornando a pelagem ou pele totalmente escura ou alterando padrões naturais de estampas. Quimerismo : Fenômeno em que dois embriões se fundem na gestação, gerando um único indivíduo com dois códigos genéticos distintos.

: Fenômeno em que dois embriões se fundem na gestação, gerando um único indivíduo com dois códigos genéticos distintos. Polidactilia : Alteração genética responsável por fazer os animais nascerem com dedos extras nas patas.

Casos selvagens: do "Pikachu" ao panda marrom



Se alguns cães já surpreendem, a natureza também produziu mutações impressionantes em animais selvagens.

Um dos casos mais famosos aconteceu na Austrália, em 2018, quando um filhote de marsupial chamou atenção por apresentar uma pelagem totalmente amarelada. A semelhança com o personagem Pikachu fez o animal ganhar destaque na imprensa internacional.

Segundo especialistas, a coloração incomum é resultado de uma mutação genética que reduz a produção de melanina, pigmento responsável pela cor dos pelos e da pele dos mamíferos.

Na Índia, outro animal virou assunto por causa da aparência. Um raro exemplar do esquilo-gigante-indiano (Ratufa indica) foi fotografado com uma combinação intensa de tons de roxo, laranja e azul. Embora a espécie já possua pelagem colorida, exemplares com cores tão vibrantes são considerados extremamente incomuns.

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Panda marrom, zebra de bolinhas e uma girafa quase branca



A lista de animais com mutações raras ainda inclui uma girafa chamada Omo, encontrada na Tanzânia. Ela possui leucismo, condição genética que reduz parcialmente a pigmentação da pele, mas, diferentemente do albinismo, preserva parte da coloração natural e não provoca sensibilidade extrema à luz.

Na Polônia, um filhote de pinguim nasceu completamente branco por causa do albinismo. A condição pode comprometer a visão, aumentar a sensibilidade à luz e até dificultar o reconhecimento do animal pelos demais integrantes da espécie.

Já na China, um panda chamado Qizai ficou conhecido mundialmente por apresentar uma rara pelagem marrom. Até hoje, pesquisadores não conseguiram identificar exatamente qual mutação genética provocou essa característica.

Outro caso curioso aconteceu no Quênia, onde um filhote de zebra nasceu com bolinhas no lugar das tradicionais listras. O fenômeno, chamado melanismo, faz com que o animal produza uma quantidade maior de melanina. Apesar da aparência única, essa alteração pode facilitar a ação de predadores, já que as listras ajudam a confundir ataques na natureza.

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Anomalias anatômicas impressionantes

Além das cores, a genética provoca alterações anatômicas drásticas. Nos Estados Unidos, pesquisadores catalogaram um raro veado de duas cabeças, formado por gêmeos siameses que compartilhavam órgãos internos.

Já na internet, a gata Vênus viralizou por ter o rosto perfeitamente dividido entre as cores preta e laranja, além de olhos de cores diferentes, resultado do quimerismo. Na Inglaterra, o pato Stumpy nasceu com quatro patas, tornando-se objeto de estudos científicos sobre mutações raras na avicultura.