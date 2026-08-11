Xixi vira areia e mais: 5 itens que todo tutor de pet precisa conhecer

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Para ser tutor de cães e gatos, é importante conhecer itens essenciais que facilitam a rotina e os cuidados com os pets. Um exemplo é o 'Seca Xixi', produto que absorve rapidamente a urina dos animais, ajuda a eliminar odores e facilita a limpeza da casa.



Entre objetos de cuidados diários, alimentação e higiene, conheça 5 itens essenciais para tutores de pet que contribuem com os cuidados dos cães e gatos. Confira!

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5 itens essenciais para tutores de pet

Seca Xixi

Seca Xixi - Foto: Reprodução| Freepik

O ‘Xixi vira areia’ ou ‘Seca Xixi’ é um pó ecológico que absorve a urina de cães e gatos em cerca de um minuto, transformando o líquido em um resíduo sólido fácil de varrer. O produto custa entre R$ 28 e R$ 55, dependendo da embalagem, e pode ser encontrado em grandes redes de pet shop.

Puff Rampa

Puff Rampa - Foto: Reprodução| Instagram

O móvel serve como um assento para os humanos, e quando abertos ou estendidos, transformam-se em uma rampa antiderrapante para o seu animal de estimação. O objeto pode ser encontrado entre R$ 70 e R$ 300, dependendo do modelo.

Tapete de Lamber

Tapete de lamber - Foto: Reprodução| Instagram

Ideal para cães e gatos, o tapete é projetado para reduzir a ansiedade, combater o tédio e desacelerar a alimentação. Usado para passar pastinhas (frutas, iogurte, carne), o tapete pode ser encontrado entre os valores de R$ 30 e R$ 160, dependendo do modelo.

Rastreador para pets

Rastreador para pets - Foto: Lifestock

O rastreador serve para garantir a segurança do animal. O produto pode ser utilizado de duas maneiras: rastreadores GPS reais, que oferecem alcance ilimitado em tempo real usando redes celulares, e as tags Bluetooth, que dependem de outros celulares por perto. O valor varia entre R$ 30 e R$ 900.

Mordedores de Nylon ou Borracha:

Mordedores de Nylon ou Borracha: - Foto: Reprodução| Freepik

O objeto atende à necessidade genética e instintiva que os cães têm de mastigar e roer objetos resistentes. O valor dos mordedores variam entre R$ 5 e R$ 70.