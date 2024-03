Festival Panorama vai debater mercado audiovisual | A TARDE

O XIX Panorama Internacional Coisa de Cinema vai promover encontros e debates em torno de temas relacionados à produção cinematográfica no país. As mesas vão acontecer entre os dias 14 e 19 deste mês, no Cine Glauber Rocha, com acesso gratuito. Entre os participantes, está confirmada a presença do diretor da Agência Nacional do Cinema (Ancine), Paulo Alcoforado, e da secretária do Audiovisual do Ministério da Cultura, Joelma Gonzaga.



Trajetórias, processos criativos, distribuição e a importância dos festivais de cinema são alguns dos temas presentes nos bate-papos. Em momentos separados, Paulo e Joelma terão um encontro com associações de cinema da Bahia, além de participarem conjuntamente de debates sobre as estratégias para conquistar o mercado nacional e a regulamentação do “vídeo sob demanda”, entre outros tópicos

As mesas contam com realizadores cinematográficos, associações de cinema e gestores da cultura, a exemplo de Felipe Dias, coordenador da SalCine - núcleo de audiovisual da Secretaria de Cultura de Salvador.

Os circuitos para exibição de filmes e sua importância estarão no centro do debate “Salas independentes: a força do Cinema Brasileiro”. A mesa, mediada pelo cineasta idealizador do Panorama, Cláudio Marques, contará com representantes do Cine Glauber Rocha, do Circuito Sala de Arte, do Centro Cultural Unimed-BH e da Sala Walter da Silveira.

Sete das nove sessões de “encontros e debates” vão disponibilizar recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva, com intérprete e tradutor em libras.

Leia mais

Panorama recebe nova edição da Mostra de Cinemas Africanos

Cinema da Bahia se destaca na mostra nacional do XIX Panorama

Mostra de animação do festival Panorama traz diversidade de estilos

Cineasta baiana lança filme em Festival de Salvador





Serviços O que: Encontros e Debates do XIX Panorama Internacional Coisa de Cinema

Quando: 14 a 19 de março Onde: Cine Glauber Rocha (em frente à Praça Castro Alves) Preço: gratuito