Festival traz a diversidade do cinema nacional recente para Salvador | A TARDE

Com filmes de diferentes gêneros, produzidos em diversas regiões do país, O XIX Panorama Internacional Coisa de Cinema, acontece de 14 a 20 de março no Cine Glauber Rocha e na Sala Walter da Silveira, a mostra reúne longas e curtas de cineastas consagrados e nomes que estão despontando no audiovisual.



Premiado no Festival de Brasília, o doc ficcção “Rumo”, de Bruno Victor e Marcus Azevedo, constrói uma historicidade da implementação das cotas raciais na UnB (Universidade de Brasília), a partir de pequenas fábulas e de depoimentos de importantes nomes do movimento negro. O filme propõe uma reflexão sensível sobre o acesso dos jovens negros às universidades do país. “O longa será exibido no dia 17 (domingo), às 14h, na Sala Walter da Silveira e no dia seguinte 18, às 15h05, no Cine Glauber Rocha.

Dirigido pelo carioca Lucas H. Rossi, “Othelo, O Grande” venceu o Festival do Rio na categoria Melhor Documentário com seu olhar sobre a história do ator e comediante Grande Othelo. Sebastião Bernardes de Souza Prata, o Grande Othelo, foi um dos atores negros pioneiros no cinema brasileiro, protagonista da famosa ficção “Macunaíma” (1969). O longa será exibido na sexta-feira,15, às 17h, no Cine Glauber Rocha, e no dia 16 (sábado), 16h, na Walter da Silveira.

“Othelo, O Grande” venceu o Festival do Rio na categoria Melhor Documentário com seu olhar sobre a história do ator e comediante Grande Othelo | Foto: Divulgação | Arapuá Filmes

Outro destaque da mostra é “O Dia em que Te Conheci”, do mineiro André Novais Oliveira, diretor premiado em edições anteriores do Panorama Coisa de Cinema. Com a atriz Grace Passô e o ator Renato Novais no elenco, o filme se desenvolve no cotidiano da periferia de Minas Gerais. Entre o ponto de ônibus e o trabalho, o protagonista Zeca vive uma história de amor. As sessões acontecem no dia 15 (sexta-feira), 18h, na Walter da Silveira, e no domingo 17, 15h35, no Cine Glauber Rocha.

Ao longo do festival, o Panorama Brasil exibirá 16 longas-metragens, entre eles “Reggae Resistência”, dirigido por Cecília Amado e Pablo Oliveira, “Corpos Invisíveis”, de Quézia Lopes, e “Comigo Num Se Pode”, da piauiense Tássia Araújo. A mostra é composta ainda por 12 curtas-metragens. A programação completa pode ser conferida no site do Panorama Coisa de Cinema.

O XIX Panorama Internacional Coisa de Cinema acontece entre os dias 14 e 20 de março. O Panorama tem patrocínio do Instituto Flávia Abubakir e foi contemplado pelo edital SalCine, com recursos financeiros da Fundação Gregório de Mattos, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Prefeitura de Salvador e da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal.

Serviços Quando: 14 a 20 de março

Onde: Cine Glauber Rocha (em frente à Praça Castro Alves) e Sala Walter da Silveira (Barris). Preço: No Cine Glauber Rocha, os ingressos custam R$12 (inteira)/ R$6 (meia) e passaporte individual para 10 sessões por R$55. Na Sala Walter da Silveira, a programação é gratuita.