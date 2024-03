Quarta temporada de 'The Boys' ganha data de estreia no Prime Video | A TARDE

A data da estreia da quarta temporada de The Boys ganhou data de estreia no Prime Video nesta quinta-feira, 22.

O primeiro episódio será lançado em 13 de junho e os demais serão lançados a cada semana até o final da temporada, em 18 de julho.

Além da data de estreia, também foi divulgado a sinopse.

Nos novos episódios de The Boys, o mundo enfrenta um iminente colapso. Victoria Neuman está à beira do Salão Oval, sob o domínio do Capitão Pátria, que está consolidando seu poder.

Billy Bruto, com apenas alguns meses restantes de vida, sofreu a perda do filho de Becca e também perdeu seu emprego como líder dos The Boys. A equipe está exasperada com suas mentiras.

Com riscos mais elevados do que nunca, eles precisam encontrar uma maneira de colaborar e salvar o mundo antes que seja tarde demais

A terceira temporada da série finalizou em 2022.