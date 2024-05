Após ter Instagram hackeado, Davi diz que vai dar 'um tempo' das redes | A TARDE

Após ter a conta do Instagram hackeada na noite desta segunda-feira, 29, Davi Brito, campeão do BBB 24, disse que vai dar um tempo das redes sociais. Também foram vitímas do mesmo crime Raquel e Elisângela Brito, irmã e mãe de Davi, respectivamente.

“Estou passando aqui para falar para vocês que vou dar um tempinho. Vou falar com vocês sempre, mas vou dar um tempinho. Vou dar uma aquietada nos animos um pouco, mas não vou deixar de falar com vocês”, disse Davi.

Ele ainda explicou a situação que envolve o Instagram da mãe e da irmã. “Com a força, conseguimos recuperar o meu Instagram. Ainda não conseguimos recuperar o Instagram de minha irmã e nem o de minha mãe, mas estamos aqui na tentativa de efetuar e concluir essa missão”, afirmou o ex-BBB.

“O pós-Big Brother para mim não está sendo fácil. Está sendo muito difícil. Ainda não consegui ter o descanso que quis e quero ter, descansar mesmo”, completou.