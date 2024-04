Cantor Anderson Leonardo, do Molejo, tem alta da UTI e vai para quarto | A TARDE

O cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, teve alta da Unidade de Tratamento Intensivo e foi transferido ao quarto do Hospital Unimed-Rio. A informação foi divulgada pela equipe do artista nesta quinta-feira, 11.

"Anderson foi para o quarto e segue em tratamento para o quadro da insuficiência renal. Ele está estável, lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos", diz o comunicado.

Ele foi transferido à UTI na segunda-feira, 8, por conta da insuficiência renal.

Anderson faz tratamento e luta contra um câncer na região inguinal, diagnosticado em 2022. O cantor está internado na unidade desde 27 de fevereiro, quando foi submetido a um bloqueio de plexo nervoso hipogástrico para tratar a dor.

No dia 19 de março ele teve alta, mas voltou ao hospital no dia 24 devido um agravamento em seu quadro clínico.