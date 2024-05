Davi está hospedado em mansão milionária; saiba o valor e veja fotos | A TARDE

Davi Brito, campeão do BBB 24, encontrou um novo imóvel para viver após retornar para a Bahia. O ex-motorista está hospedado em uma mansão luxuosa em Barra do Jacuípe, na costa do município de Camaçari, onde o aluguel mensal é de R$ 35 mil, conforme apontou a coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!.

A mansão que Davi está hospedado ainda tem o valor de compra de R$ 1,5 milhão, segund o Extra. O imóvel tem piscina e churrasqueira, e Davi está hospedado com a sua mãe e irmã. Já o seu pai está morando com Mani Rego, agora ex-namorada do vencedor do BBB

>> Bomba! Descubra o real motivo do término entre Davi e Mani

>> Davi e família mudam rotina de condomínio de luxo; saiba os bastidores

O aluguel da mansão foi acertado pela família de Davi, que contatou o corretor Jadson Reis em busca de um imóvel confortável e luxuoso na região para que eles ficassem após o baiano deixar o BBB. Ele era favorito ao prêmio milionário e o título foi confirmado.

Veja fotos da mansão: