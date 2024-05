Davi está triste e sem comer, diz mãe: "Digno até aqui, vai continuar" | A TARDE

Mãe de Davi Brito, Elisângela Brito confirmou neste domingo, 21, a declaração de Raquel, irmã do ex-BBB, e afirmou que ele está depressivo com a turbulência após o reality show. Elisângela está em Cajazeiras, onde uma festa para celebrar o campeão do reality show será realizada neste domingo, 21.

No sábado, 20, Raquel afirmou em suas redes sociais que Davi precisava de um dia de descanso, está com depressão e abatido.

Neste domingo, Elisângela contou que uma das estratégias da família é ocupar o tempo do ex-BBB e reduzir seu acesso ao celular.

"Davi está triste, sem comer, hoje tive que levar comida até ele, a gente tentou interagir no máximo, trazer mais pessoas, para que ele não ficasse no celular, e hoje acredito que nesta parte da tarde, o Fantástico está com ele gravando, e eu quero que ele viva esse momento que é merecido dele. O Brasil sabe que Davi correspondeu ao exemplo e hoje não vamos atribuir a nenhuma falha de Davi, pois foi digno até aqui e vai continuar sendo", contou.

Ela afirmou ainda que viveu uma emoção única ao ver a recepção para Davi no aeroporto de Salvador.

"Tive essa emoção ontem, Davi chegou no aeroporto e foi recebido. Também vi pessoas debaixo de chuva para lutar pela vitória de Davi e isso para mim é muito gratificante. É um prêmio impagável".

Questionada sobre a declaração de Mani, Elisângela afirmou ter sido pega de surpresa e disse que tudo estava preparado para receber o casal em Salvador.

"Preparamos tudo com muito amor para receber os dois, que estavam lá. Infelizmente teve isso. Mas hoje é o dia dele, é ele e o povo e é só alegria hoje".