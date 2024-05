Documentário sobre Davi pode ter final inesperado; entenda | A TARDE

O fim do relacionamento de Mani e Davi, além de ter viralizado nas redes sociais, pode afetar uma produção importante para a vida do ex-brother, afinal, o reencontro entre os dois era uma parte importante da sua história, que seria contada no documentário produzido pela Globo. Com o fim do relacionamento, a emissora analisa o que fazer com o material, inclusive, com um depoimento de Mani que já foi gravado.

>>> Web aponta provocação em bolo de Davi para celebrar 10mi de seguidores

A produção foi anunciada por Tadeu Schmidt na grande final do BBB e começou a ser rodada no Rio de Janeiro, vindo para Salvador junto com o baiano, no último sábado, 20. De acordo com o site Notícias da TV, o plano da produção era levá-los para o trailer de Mani, onde os dois se conheceram, e ali contar sua história de amor.

Com o fim da relação, a Globo estuda o que fazer com o material. De acordo com a publicação, a direção não pretende apagar as gravações e tenta encontrar uma maneira sensível de abordar o tema.

Pode perder?

Com tantas polêmicas envolvendo o casal, Davi corre o risco de ter o documentário descartado pela emissora. Foi o que aconteceu com Arthur Aguiar, campeão do BBB 22, após desentendimento nas negociações com sua esposa na época, Maíra Cardi. Sem conseguir entrar em um acordo com a companheira, o ator ficou sem a produção e não teve mais oportunidades na Rede Globo.

Já a equipe que está produzindo o documentário insiste em continuar com o projeto, por acreditar que é uma oportunidade de sucesso para a Globoplay.

Em produção

Enquanto nada é definido, as produções continuam, narrando desde sua infância em Cajazeiras, na Bahia, até sua participação no programa. O lançamento está previsto para o dia 30 deste mês. O objetivo do documentário é mostrar como Davi é "gente como a gente", que saiu do nada, e está lutando para aprender a lidar com a fama e o dinheiro.



Nesta terça-feira, 23, o ex-brother visitou o bairro de Cajazeiras, onde foi criado pela mãe, dona Elisângela Brito, acompanhado da equipe de filmagem da Globo e de profissionais da TV Bahia, que atuam como apoio no projeto. Ao lado da irmã, Davi apresentou o bairro e mostrou o local onde cresceu.

O documentário tem direção de Duda Martins e teve algumas cenas gravadas também na Barra, Estação da Lapa e dentro de coletivos que circulavam por Salvador, cenários por onde Davi trabalhou e que foram relatados pelo baiano dentro do programa.