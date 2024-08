Ex de Militão, Karoline Lima surge irritada e revela se está grávida

Karoline Lima desabafou contra rumores de gravidez - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Karoline Lima usou as redes sociais, neste domingo, 4, para rebater as especulações de que estaria grávida novamente. A influenciadora apareceu irritada com os comentários dos internautas.

"Amigos, por favor, parem de dizer que estou grávida ou com cara de grávida", pediu a influenciadora, que é mãe de Cecília, fruto de seu antigo relacionamento com Éder Militão.



"Todo mês uma fanfic nova envolvendo gravidez. Eu não estou grávida. Eu não engordei. Eu não estou inchada. Mas basta eu olhar meu direct ou os comentários das minhas fotos que só vejo isso. Fiscais de útero", completou Karoline.