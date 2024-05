Ex-morena do Tchan perde campeonato por 'bumbum falso'; entenda | A TARDE

A ex-morena do Tchan, Juliane Almeida, de 43 anos, perdeu um campeonato profissional de fisiculturismo nos Estados Unidos, por ter "glúteos falsos". A equipe de arbitragem do NPC IFBB Pro Pittsburgh (EUA) interpretou que Juliane teria aplicado algo no corpo, o que é proibido na competição.

"Fiquei até o final para saber o feedback. Não sei se choro, se rio... O feedback foi que meu glúteo não parece real. Parece que botei alguma coisa no glúteo. Só rindo! Como provo que meu glúteo é meu? E a gente trabalhou duro para eu não perder volume de um dia para o outro, porque venho perdendo volume. Meu glúteo é grande, cheio. De um dia para o outro no carb-up, a gente erra, e eu perco volume. Desta vez, não perdi, vim com o glúteo bem cheio, e eles acharam que não era meu", desabafou Juliane nas redes sociais.

Em seguida, a fisiculturista afirma que foi injustiçada no campeonato. "Fica o sentimento de 'será que vão ser só esses jurados?'. No último, não aconteceu porque eu perdi glúteo na finalização, e não era o que a gente queria. A gente queria cheio, como veio. A gente não errou nesta finalização. Então, vou ter que perder glúteo. Mas, como é meu, depois eu ganho. É só engordar. O engraçado é que a categoria exige glúteo grande. Mas aquela insatisfação fica. Fiz o meu melhor e fui injustiçada", completou.

Apesar da situação, a ex-morena do É o Tchan se manteve otimista com a possibilidade de classificação para o Olympia, que é considerada a Copa do Mundo do fisiculturismo.

