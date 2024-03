Faustão quebra o silêncio após nova cirurgia: "arte da paciência" | A TARDE

O apresentador Fausto Silva quebrou o silêncio sobre o não funcionamento do rim recebido. Após receber o órgão, ele precisou passar por uma embolização, pois o rim demorou de começar a funcionar.

“Fiz todos os exames, está tudo ok com o rim, [mas] às vezes demora até um mês. Tô na espera, na arte da paciência”, disse o ex-Globo ao jornalista Lauro Jardim, do O Globo.

Na quinta-feira, 14, durante evento no hotel Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio de Janeiro, o filho do apresentador, João Silva, havia comentado sobre o estado de saúde do pai.

“Ele está bem clinicamente. Está no quarto, ainda no hospital, mas está bem, feliz e esperançoso”.