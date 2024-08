Filho de Murilo Rosa cai aos prantos ao conhecer Rayssa Leal

Murilo Rosa registrou o encontro com uma selfie - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O filho caçula do ator Murilo Rosa, Artur Rosa, de 11 anos, protagonizou um momento emocionante ao conhecer a skatista Rayssa Leal. O vídeo, registrado nos bastidores das Olimpíadas 2024, mostra o garotinho chorando frente a frente com a ídola do skate mundial.

A gravação viralizou entre os internautas. Confira:

Nos comentários da publicação, feita no perfil oficial do Comitê Olímpico do Brasil no Instagram, Murilo enalteceu o encontro com a atleta. “Que coisa linda. Emoção é tudo nessa vida. Esse momento é eterno”, escreveu.



“Estou muito na vibe aqui dos meus filhos. Nós tivemos uma experiência emocionante porque o Arthur, meu filho de 11 anos, queria conhecer a Rayssa. A gente torceu, ela foi medalha de bronze, eu postei várias coisas e a própria Rayssa me respondeu. Depois, a gente foi na Casa Brasil, que teve uma recepção lá pra Rayssa e foi uma loucura”, disse o ator em entrevista à Quem.

No último domingo, 28, Rayssa Leal se tornou a atleta mais jovem a conseguir medalhas em duas edições diferentes dos Jogos Olímpicos. Ela conquistou a medalha de bronze na modalidade street.