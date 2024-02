Indireta? "De boné é mais caro", diz Zé Paredão em nova música | A TARDE

Durante a semana, a treta que tomou conta das redes sociais foi a briga entre os cantores baianos Zé Paredão e Oh Polêmico. Depois de ter um vídeo íntimo vazado com a atual de Polly, Natalya Nery, Zé lançou uma nova música durante um show, na madrugada deste sábado, 27, que, segundo os seguidores, é uma provocação para o algoz.

Com o vídeo de parte do show circulando nas redes sociais, o cantor usou seu perfil do Instagram para se pronunciar e afirmar que seu novo hit não é uma provocação. O artista ainda deu uma leve provocada e debochou ao largar que "de boné é mais caro", em referência ao vídeo vazado.

"Venha cá, minha família, eu vou ter que parar de cantar minhas músicas, é? Porque a maioria das minhas músicas eu falo meu nome. Aí eu não posso cantar porque vai ser provocação ou algo do tipo?", inicia o pagodeiro.

Zé também falou que esse assunto é passado e que agora está nas mãos de Deus e na mão a justiça. "Eu não vou parar de cantar minhas músicas. Esqueça isso. Meu trampo, tenho que trabalhar", finaliza.