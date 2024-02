Namorada de Polly acusa Zé Paredão: “já tinha ameaçado postar” | A TARDE

A namorada do Oh Polêmico, a dançarina Natalya Nery, quebrou o silêncio e falou pela primeira após ter um vídeo de sexo com o cantor Zé Paredão exposto na internet. Segundo a jovem, as imagens são da época em que ela viveu um romance com Zé e ele mesmo teria publicado como uma forma de vingança. Paredão, por sua vez, nega que tenha compartilhado a gravação.

De acordo com Natalya, Zé Paredão vinha publicando indiretas constantemente para ela e Oh Polêmico por não aceitar o relacionamento deles. A dançarina ainda disse que tem provas de que Zé usava o vídeo para coagí-la: “Ele já tinha me ameaçado que ele ia postar”.

Natalya Nery agradeceu a Deus pelo livramento de ter terminado, e ainda relembrou os momentos em que viveu ao lado do cantor: “Não foi um relacionamento duradouro e não foi um relacionamento saudável”.

Ela afirmou com todas as letras que as imagens não estavam no celular dela e que não foi ela que divulgou o vídeo: “Não foi culpa minha, não fui eu que postei”.

Ela disse que o ex não consegue lidar com o fato deles não estarem mais juntos. “Não superou, isso é coisa de gente que não supera”, alfinetou.

Natalya agradece o apoio do Polêmico

Em meio a confusão, a companheira do pagodeiro Oh Polêmico aproveitou para agradecer pelo apoio e confiança que o cantor deu a ela, porque recebeu muitos comentários negativos, especialmente de outras mulheres.

Confiante, ela revelou que pretende deixar esse episódio para atrás e seguir em frente. “Vou dar a volta por cima, como sempre dou”, declarou.

Zé Paredão diz que não divulgou

O cantor Zé Paredão tem negado o envolvimento na publicação do vídeo de sexo com Natalya Nery desde a noite desta terça-feira, 23, quando as imagens começaram a circular na web.

Segundo ele, Natalya era a única pessoa com acesso ao arquivo. Na manhã desta quarta, 24, o artista defendeu a inocência dela e supôs que uma pessoa próxima à dançarina tenha feito isso.