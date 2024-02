Zé Paredão teme pela própria vida: "se acontecer algo comigo, já sabe" | A TARDE

Zé Paredão está temendo pela própria vida após um vídeo íntimo com a atual namorada de Oh Polêmico ser vazado na web. A situação se agravou na manhã desta terça-feira, 24, quando Polly acusou Zé de divulgar a gravação após uma briga entre eles, prometendo que o pagodeiro enfrentará as consequências dessa suposta atitude e que não ele terá mais paz.

>>> Após vazamento de vídeo de dançarina, especialistas falam em crime

>>> Entenda briga entre Oh Polêmico e Zé Paredão

>>> "Vai ser cobrado e da melhor forma", promete Polly sobre Zé Paredão

“A cada lágrima que você derramou dela e do filho dela ontem, tá ligado? Da família dela ontem, vai ser cobrado e da melhor forma, tá ligado?”, prometeu o dono do hit "Pitbull Enraivado" ao publicar um vídeo no Instagram.

Em seguida, Zé Paredão desabafou com os fãs seu receio em relação ao que pode acontecer diante do que está sendo exposto e comentado nas redes sociais. "Família, se acontecer alguma coisa comigo, já sabem, né?!", escreveu nos stories do Instagram.

Zé Paredão nega ter vazado vídeo

Apesar das acusações de Oh Polêmico, Zé paredão nega ter publicado o vídeo íntimo com Natalya Nery, com quem viveu um romance no passado. Em sua defesa, ele declarou que a dançarina filmou o ato sexual e apenas ela tem acesso ao arquivo. "Só ela tinha o vídeo, e quem tem que tomar as providências é ela e ele lá. E eles se resolvam, eu não entro em nada. Imagina aí, eu estou em um relacionamento, eu namoro, eu vou chegar e fazer uma parada dessa? Não tem lógica”, disse ele ao repórter Fábio Silva, da página Baianidade TV.

A coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, entrou em contato com o cantor Zé Paredão e com a bailarina Natalya Nery para saber o posicionamento deles e quais medidas serão adotadas diante do caso, mas até o fechamento desta matéria, não houve resposta