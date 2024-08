Irmã de Davi faz ‘publi’ e web reage: “Noção nenhuma!”

Raquel tem 147 mil seguidores no Instagram - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Irmã do campeão do BBB 24, Davi Brito, Raquel Brito, virou assunto na internet mais uma vez após fazer uma ‘publi’ com uma profissional que faz bronzeamento artificial em Salvador.

Em um vídeo divulgado nas redes, Raquel, que tem 147 mil seguidores no Instagram, aparece de lingerie, sensualizando e mostrando a marquinha. Os internautas reagiram à publicação.

“Mas não é evangélica?”, perguntou uma pessoa. “A vergonha tem nome e sobrenome!”, disse outra. “Noção nenhuma! Sem mais…”, escreveu mais uma. Outra disse: “Ela tá fazendo mais publi que o irmão”.

Em maio, Raquel divulgou nas redes sociais que está com a agenda aberta para trabalhos como recebidos, presença vip e publicidade. Ela pede R$ 5 mil para divulgar uma marca em seu feed. Se o anúncio for feito nos Stories, o preço dobra: R$ 10 mil. Já para postar um Reels com a marca o preço é R$ 7 mil.