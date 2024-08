Língua de cobra: Saiba quanto custou cirurgia de Andressa Urach

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após chocar a web e se tornar um dos assuntos mais comentados ao realizar o procedimento de bifurcação da língua, a atriz pornô Andressa Urach revelou quanto gastou na cirurgia estética.

De acordo com com O Globo, a influencer gastou a bagatela de R$ 1.350 para ter a língua modificada.



Urach explicou que decidiu fazer a bifurcação para melhorar a entrega dos seus conteúdos em plataformas adultas. “Tenho me dedicado bastante na produção dos conteúdos e decidi apostar nessa transformação e potencializar os meus conteúdos e performances, e claro trazer essa ideia inovadora para os meus seguidores.”



A analista de qualidade Gabrielle Larêta, 24, realizou o mesmo procedimento há um ano. Em entrevista ao Portal A TARDE, no entanto, a baiana disse que não sentiu nenhuma mudança de sensibilidade ou performance na 'hora H'.

"No sexo e no beijo não senti diferença. Fiz sexo oral em dois parceiros, um menino e uma menina, e, conversando com eles, disseram que no primeiro momento é diferente, mas que depois normalizou. Então não é algo que vai mudar a vida sexual", explica a moradora de Salvador.