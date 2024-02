Marido de Sasha detona "crentes": "nem Jesus aguenta" | A TARDE

Ex-cantor gospel, o marido de Sasha Meneghel, João Lucas, provocou polêmica ao fazer declarações sobre o público evangélico, nesta terça-feira, 13. Ele, que curtiu dois dias de Carnaval em Salvador ao lado de sua esposa e de Bruna Marquezine, fez duras críticas à uma parcela de “crentes”.

Em uma publicação no antigo Twitter, João Lucas escreveu: "E o prêmio do povo mais chato da terra (com exceções) vai para: CRENTES! Na moral, acho que nem Jesus aguenta…".

Diante disso, um seguidor tentou defender, argumentando que o amor por Cristo não deveria impedir nada e que a pessoa precisa ser justa e fiel a Deus, mas muitos não compreendem essa perspectiva.

O artista concordou com o seguidor e desabafou, expressando sua frustração: "Sabe o que eles querem? Que eu vá a público gritar para todo mundo: 'Eu não sou cristão'. eles preferem que eu não ame a Jesus, do que amar a Jesus e ir na Sapucaí (risos), é bizarro, mas é verdade". Ele continuou afirmando seu amor por Jesus e sua vontade de ser autêntico em sua fé, mesmo enfrentando críticas.

João Lucas prosseguiu em seu discurso contra o preconceito dos evangélicos, mencionando as mensagens de ódio que recebe semanalmente de pessoas que se dizem cristãs e o pressionam a abandonar sua fé. Ele lamentou a dificuldade em exercer sua religiosidade devido à pressão do "fã clube" que prefere vê-lo afastado da fé do que autêntico dentro dela.

O cantor enfatizou que Jesus não se identificaria com esse comportamento e criticou aqueles que se consideram representantes da fé, mas não refletem seus verdadeiros ensinamentos. Ele comparou-os aos fariseus dos tempos antigos, sugerindo que, se Jesus estivesse presente, seria crucificado novamente por eles.

João Lucas, que alcançou sucesso como cantor gospel, recentemente anunciou uma mudança de direção em sua carreira. Além de alterar seu nome artístico, migrou para o gênero pop e lançou sua primeira música de trabalho, "Meu Bem", dedicada a Sasha.