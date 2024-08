Medalhista olímpico faz sucesso no Onlyfans: "Tenho algo que as pessoas querem"

Jake Laugher foi medalhista de ouro na Rio-2016 - Foto: Reprodução | Instagram

O atleta de saltos ornamentais, Jake Laugher, medalhista de ouro na Rio-2016, criticou a falta de retorno financeiro dos esportistas. Como forma de complementar renda, ela recorreu a uma ferramenta não muito convencional: o onlyfans.

Em entrevista recente concedida ao jornal britânico The Sun, Jack Laugher compartilhou que publica fotos e vídeos para o público adulto como forma de aumentar sua renda proveniente dos saltos ornamentais.

Leia Mais:

>> Kelvin Hoefler faz bonito, mas acaba fora do pódio no skate street

>> Bia Haddad cai na 2ª rodada da Olimpíada; Djokovic elimina Nadal

"Como na maioria dos esportes olímpicos, não há muito dinheiro no mergulho. Por isso, estou sempre em busca de oportunidades para ganhar mais. Tenho algo que as pessoas querem e estou disposto a lucrar com isso", afirmou o atleta britânico.

Na plataforma de conteúdo adulto, Laugher cobra em torno de R$ 57 por cada foto ou vídeo. Com isso, o atleta inglês desembolsa em torno de R$ 160 a R$ 200 mil por ano.

>> Rafaela Silva perde duas vezes nesta segunda e fica sem medalha

Outros atletas de saltos ornamentais, como Noah Williams e Matty Lee, também optaram por seguir o mesmo caminho na plataforma adulta.