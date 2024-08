Rafaela Silva perde duas vezes nesta segunda e fica sem medalha

Rafaela Santos durante luta - Foto: Alexandre Loureiro/COB

Na semifinal do judô (57kg), a brasileira Rafaela Silva foi imobilizada pela sul-coreana Mimi Huh e acabou sendo eliminada. Medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio-2016, a judoca também perdeu em seguida para a japonesa Haruka Funakubo e deixa Paris sem medalha.

Anteriormente, a brasileira aplicou uma imobilização em Maysa Paradayeva, do Turcomenistão, nas oitavas de final e nas quartas eliminou Eteri Liparteliani, da Geórgia. Ambas pelo tempo regulamentar.

Desta vez, no Golden score, Rafa não conseguiu aplicar os seus melhores golpes e pontuar contra a sul-coreana. Com dois shido, a brasileira foi encurralada e acabou sendo imobilizada, abrindo contagem de 10 segundo e sendo eliminada na disputa pelo ouro.

Horas depos, a judoca disputou a medalha de bronze contra a japonesa Haruka Funakubo, mas acabou com três penalizações e foi derrotada.

Vale lembrar que, no domingo, o judô garantiu dois pódios ao Time Brasil, com William Lima, na prata, e Larissa Pimenta, no bronze.